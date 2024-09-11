Norveç Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Norveç, Türkiye'nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği askerî operasyonlar nedeniyle 2019'da yürürlüğe koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye savunma malzemeleri ve askerî alanda da kullanılabilen çok amaçlı malların ihracatıyla ilgili uygulamanın normalleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığının 2019'da uygulamaya koyduğu kısıtlamaları kaldırarak Türkiye için olağan lisans uygulamalarına döndüğü anlamına gelmektedir" denildi.

Espen Barth Eide Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Norveçli bakan Hakan Fidan'a telefonda iletti

Öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek Norveçli bakanın görüşmede kısıtlamaları kaldırma kararını aktardığını bildirmişti. Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını vurgulamıştı.

İsveç'in NATO üyelik sürecinde talepler arasında yer almıştı

Bazı Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik 2019'da uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamaları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecindeki pazarlıklarda da gündeme gelmiş, Türkiye müttefik ülkelerden bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.

Haziran 2022'de Madrid'de yapılan NATO zirvesi marjında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın 7'nci maddesinde, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir. Gelecekte, Finlandiya ve İsveç'ten yapılacak savunma sanayi ihracatı müttefik dayanışmasına ve Washington Anlaşması'nın 3. Maddesi’nin ruhuna ve lafzına uygun biçimde yürütülecektir" ifadeleri yer almıştı. Türkiye, diğer müttefik ülkelere de aynı mesajı iletmişti.

İsveç 2022 Eylül ayında, Finlandiya da 2023 yılı Ocak ayında Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırmıştı. İngiltere, iki ülkenin üyeliğinin gündeme geldiği Mayıs 2022'de savunma sanayi kısıtlamalarına son verirken Kanada da bu yıl Ocak ayında bu yönde karar aldı.

DW,rtr / BK,ET

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