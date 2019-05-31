Normandiya Çıkarması 75'inci yılında anıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu hazırlayan Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıldönümü dolayısıyla bugün İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir tören düzenlendi.

Anma törenine, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Törende yapılan ortak açıklamada, "Geçen 75 yılda milletlerimiz Avrupa'da ve dünyada barış, demokrasi, hoşgörü ve hukuk devleti ilkeleri yönünde çaba gösterdi" denildi. Açıklamanın devamında ise kalıcı bir dünya barışına vurgu yapılarak, "Müttefik ve dost olarak bu özgürlükleri, tehdit altında olduğu her durumda savunmak için ortak mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Törene, Normandiya Çıkarması'nda yer alan, şu anda 90 yaşlarında olan eski askerler de katıldı. Askerler, katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Törene çıkartmada yer alan eski askerler de katıldı

Tören sırasında İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin yazdıkları mektuplar da okundu. Katılımcıların bir kısmı mektuplar okunurken gözyaşlarını tutamadı.

Anma etkinlikleri Perşembe günü Fransa'nın kuzeyinde devam edecek.

Savaşı bitiren çıkarma

Nazileri durdurmak amacıyla 6 Haziran 1944'te İngiltere'nin Portsmouth kentinden hareket eden 130 bin kişilik müttefik kuvvetleri Fransa'nın Normandiya sahiline çıkartma yapmıştı. 7 bin gemi ve uçakla yapılan harekat dünya tarihinin en büyük deniz-hava operasyonu olarak kabul ediliyor. D-day olarak da anılan çıkarma, Nazi güçlerinin Fransa'nın orta bölgesine kadar çekilmesini sağlamış, Paris'in kurtuluşunu, ardından da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yol açmıştı.

dpa/DW/TY,JD

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