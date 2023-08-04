Nijer Fransa ile askeri iş birliğini sona erdirdi

Nijer'de yönetime el koyan askeri cunta Fransa ile askeri iş birliğini sona erdirdi. Fransız televizyon kanalları France 24 ve RFI'nin ülkedeki yayınları da durduruldu.

Nijer'de iktidarı ele geçiren cunta, Fransa ile askeri iş birliğinin sona erdirildiğini duyurdu. Askeri cuntanın sözcüsünün bu kararı devlet televizyonundan açıklamasının ardından Fransa'nın birliklerini ülkeden çekip çekmeyeceği henüz bilinmiyor.

Batı Afrika'da eski sömürgeci güç olan Fransa, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbeler sonrasında bu ülkelerdeki askerlerini çekmek zorunda kalmıştı. Nijer, Batı'nın bölgedeki son müttefiki sayılıyordu. Sahel bölgesindeki radikal İslamcı milislerle mücadele amacıyla Fransa'nın Nijer'de konuşlandırdığı askerlerinin sayısı bini geçiyor.

Nijer'de darbeyi destekleyenler başkent Niamey'de bir gösteri yaptı - (03.08.2023) Fotoğraf: Stringer/Reuters

France 24 ve RFI'nin yayınları durduruldu

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de faaliyet gösteren France 24 ve RFI kanallarının yayınlarının da askeri yönetim tarafından durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada basına yönelik tedbirlerin, darbecilerin otoriter baskılarının bir parçası olduğu belirtildi.

Karara Avrupa Birliği'nden (AB) de tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nabila Massrali, kararın haber alma ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu dile getirdi. Massrali Twitter hesabından yaptığı açıklamada AB'nin temel haklara yönelik saldırıları en sert dille kınadığını ifade etti.

İki Fransız kanalının bağlı olduğu devlet holdingi France Medias Monde da, yayın durdurma kararının, "Her türden alışılagelmiş veya yasal çerçevenin" dışında olduğunu ifade etti. Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbeler sonrasında da RFI ve France 24'ün yayınları durdurulmuştu.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da yönetime el koymuş ve demokratik seçimle iş başında olan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u gözaltına almıştı. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi adlı askeri cuntanın başkanı General Abdourahamane Tiani ülkenin yeni lideri olurken, darbeciler anayasayı mülga ederek anayasal kurumları feshetmişti.

Nijer'de askeri cunta ülkenin Fransa, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Togo ve Nijerya'daki büyükelçilerini de geri çektiklerini duyurdu.

dpa,epd / EC,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?