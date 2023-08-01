Burkina Faso ve Mali'den Nijer'deki askeri cuntaya destek

Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) ültimatom niteliğindeki açıklamasına tepki göstererek, Nijer'e askeri müdahaleyi kendilerine savaş ilanı sayacaklarını duyurdu.

ECOWAS, 26 Temmuz'da Nijer'de ordunun yönetime el koyması üzerine pazar günü olağanüstü toplanmıştı. Demokratik yollarla seçilen ve askeri darbe ile görevden alınan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un bir hafta içinde yeniden göreve getirilmesini isteyen devletler topluluğu, aksi halde Nijer'de anayasal düzeni geri getirmek için "tüm tedbirlerin" alınacağını duyurmuştu. Açıklamada "Bu sonucun ortaya çıkması için güç kullanmak da bu tedbirlere dahil olabilir" denilmişti. ECOWAS ayrıca Nijer'de yönetime el koyan askeri cunta liderlerine mali yaptırım kararı almış, üye ülkelerle Nijer arasındaki "tüm ticari ve mali ilişkilerin" de dondurulduğunu duyurmuştu.

General Abdourahamane Tchiani Fotoğraf: ORTN - Télé Sahel/AFP/Getty Images

Burkina Faso ve Mali ise yayınladıkları ortak deklarasyonda, "Nijer'e herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye savaş açmakla aynı anlama geleceğini" belirtti. İki ülke ayrıca, "Nijer halkına ve yönetimine yönelik yasa dışı, gayrımeşru ve gayrıinsani yaptırımları uygulamayı reddettiklerini" ifade etti. Açıklamada Nijer'e askeri bir müdahalenin tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağı da belirtildi.

ECOWAS'ın 15 üyesi bulunuyor. Benin, Cape Verde, Gambiya, Gana, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo birliğe üye ülkeler. Burkina Faso, Gine, Mali ve Nijer'in üyelikleri ise bu ülkelerde gerçekleşen askeri darbeler nedeniyle askıya alınmış durumda.

Nijer'de askeri cunta dün yaptığı açıklamada Fransa'nın Bazoum'u geri getirmek için "askeri müdahaleye" imkan aradığını açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise bu iddianın doğru olmadığını dile getirdi. Fransız haber kanalı BFM'ye bir açıklama yapan Colonna, Bazoum'un göreve geri gelmesinin hala mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu gerekli de, çünkü istikrarsızlık Nijer ve komşuları için tehlikeli" dedi.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Nijer sık sık Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Endeksi'nde son sırada yer alıyor.

AFP / EC,ET

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