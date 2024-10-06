Netanyahu tepki gösterdi, Fransa İsrail'e desteğini yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısına Netanyahu'nun "yazıklar olsun" diye tepki göstermesi üzerine Fransa yeni bir açıklama ile İsrail'e desteğini yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze Şeridi'nde kullanılacak silahların İsrail'e sevkiyatının durdurulması yönündeki çağrısına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "Yazıklar olsun" ifadesi ile tepki göstermesi üzerine Fransa'dan yeni bir açıklama geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in "sarsılmaz dostu" olduğu belirtilerek, Netanyahu'nun "aşırıya kaçan" ifadelerinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın veya vekaleten bir başka ülkenin İsrail'e saldırmasına Fransa'nın kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Macron'un bölgede gerginliğin tırmanmasının acilen önlenmesi gerektiği görüşünde olduğu ifade edilerek, buna Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin de dahil olduğu kaydedildi. Açıklamada bu çerçevede Macron'un Gazze Şeridi'nde kullanılacak her türlü silahın İsrail'e satışına son verilmesini talep ettiği ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'dan Macron'a "Yazıklar olsun" tepkisi

Elysee Sarayı'ndan yapılan bu açıklama öncesinde, Macron'un dün İsrail'e silah satışına son verilmesi yönündeki açıklamasına Netanyahu tepki göstermişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Macron'a "Yazıklar olsun" ifadeleriyle tepki gösterdi Fotoğraf: DW

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'de kullanılmak üzere yapılan silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun operasyonu Lübnan'a doğru genişletme kararını da eleştiren Macron, "Kanımca bugün öncelik, bir siyasi çözüme dönmemiz ve Gazze'de savaşa yönelik silahları göndermeye bir son vermemizdir" diye konuştu. Macron, Fransa'nın bölgeye silah sevkiyatı yapmadığının da altını çizdi.

Yapılan ateşkes çağrılarına rağmen devam eden Gazze savaşına ilişkin, "Sesimizin duyulmadığını düşünüyorum. Bence bu, İsrail'in güvenliği de açısından da bir hata" ifadelerini kullanan Fransa lideri, savaşın "nefrete" yol açtığını vurguladı.

Bu açıklamalar üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu ise "İran tarafından başı çekilen barbarlıkla mücadele ettiklerini" savunarak, "tüm medeni ülkelerin İsrail'in yanından durması gerektiğini" kaydetti. Netanyahu, "Ne var ki, Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun" diye konuştu.

dpa, AFP/JD, SÖ

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