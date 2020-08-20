Navalni’nin “öldürücü madde” ile zehirlendiği iddia edildi

Polisin, komada olan ve doktoru tarafından Almanya'ya nakledilmesine izin verilmeyen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin vücudunda "öldürücü bir madde” bulduğu iddia edildi. Ancak Navalni'nin Rusya'da tedavisini yürüten hastane, siyasetçinin kan ve idrarında zehirlendiğine dair bir bulgu olmadığını belirtti.

Rus siyasetindeki yolsuzlukları ifşa etmek üzere Navalni'nin kurduğu vakfın yöneticisi Ivan Zhdanov'un Cuma günü yaptığı açıklamaya göre polisler buldukları bu "öldürücü madde” konusunda Navalni'nin doktorlarını bilgilendirdiler.

Navalni’nin eşi ve Zhdanov'un çektiği bir videoda açıklanan bu iddiaya göre polisin bulduğu madde sadece Navalni için değil, aynı zamanda etrafındaki insanlar için de tehlikeli. Zhadanov, polisin doktorlara Navalni'nin tedavisini koruyucu kıyafet giyerek sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu aktardı.

Navalni Omsk'taki bir hastaneden tedavi görüyor

“Zehir bulgusuna rastlanmadı”

Devam eden soruşturma nedeniyle bulunan maddenin ne olduğunun açıklamadığını ifade eden Zhadanov, bir polis memurunun Navalni’nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimine tehlikeli maddeden söz ettiğini aktardı. Zhadanov, tehlikeli olduğu iddia olunan maddenin nerede bulunduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Navalni’nin tedavi gördüğü Rusya Omsk kentindeki hastanenin başhekim yardımcısı Anatoli Kaliniçenko ise Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Navalni’nin kan veya idrarında zehire rastlanmamıştır” dedi. Muhalif siyasetçinin zehirlendiği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını belirten başhekim yardımcısı, “Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz” dedi.

Doktorları Navalni'nin Almanya'ya transferine izin vermedi

Omsk'taki hastanenin başhekimi Aleksandr Murakhovski, muhalif siyasetçinin durumunun biraz düzeldiğini ancak hala sabit bir şekilde seyretmediğini söyledi. Murahkovski, hastayı başka bir yere nakletmenin hayatına mal olabileceğini, bu sebeple Navalni'nin Almanya’ya nakline izin verilmediğini söyledi.

Navalni'nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Murakhovski

Doktor Murakhovski, Navalni’nin durumu için beş muhtemel tanı üzerinde durduklarını ve yaptıkları testlerin sonucunun iki gün içerisinde ellerine geçeceğini belirtti. Murakhovski, Navalni’nin zehirlendiği iddialarına ilişkin soruları yanıtlamadı.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmiş, doktorun açıklamalarına değinerek, Navalni'nin Almanya'ya transfer edilmesi istemine getirilen yasağın Navalni'nin "hayatına doğrudan bir tehdit” olduğunu söyledi. Yarmiş, “Donanımı yeterli olmayan ve bir teşhis konulamayan” Omsk’taki hastanede kalmasının siyasetçi için ölümcül olduğunu belirtti.

Berlin'de yaşayan insan hakları aktivisti Jaka Bizilj, ailesinin de isteği doğrultusunda Navalni'nin Almanya'ya nakledilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Fransa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Navalni'nin Almanya'da tedavisini üstlenebileceklerini belirtmişti.

Reuters haber ajansının uçuş izleme verileri üzerinden aktardığı bilgiye göre Almanya'ya ait bir ambulans uçağı Cuma günü Sibirya'daki Omsk kentine iniş yaptı.

44 yaşındaki muhalif siyasetçi Sibirya'daki ziyaretlerinin ardından Perşembe günü Tomsk'tan Moskova'ya gitmek üzere uçağa binmiş, uçuş sırasında bayılınca uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Navalni'nin sözcüsü Yarmiş, Navalni’nin Tomsk havalimanındaki bir kafede çay içtiğini belirterek, “Çayına bir şey karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz” demişti.

dpa,AFP,rtr/DÇÜ,JD

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