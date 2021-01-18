Navalni'den halka "sokağa çıkın" çağrısı

Almanya'dan Rusya'ya dönen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni havalimanında gözaltına alınmasının ardından pazartesi günü çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Navalni'nin avukatı Vadim Kobsev, Twitter hesabından, 44 yaşındaki muhalif siyasetçinin 15 Şubat'a kadar cezaevinde kalacağını duyurdu. Navalni, Almanya'da bulunduğu süre içinde yetkililere bildirimde bulunmayarak, daha önce aldığı bir ceza kapsamındaki şartlı tahliye koşullarını yerine getirmemekle suçlanıyor.

Mahkemeye çıkartılmasını kendisini susturmak için hazırlanan siyasi bir düzen olarak nitelendiren muhalif siyasetçi, mahkemenin kararını açıklamasından sonra halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Navalni, mahkemenin kararını açıklamasından kısa bir süre sonra YouTube'ta yayınlanan bir videoda Rus halkına, "Korkmayın, sokağa çıkın, benim için değil, kendiniz için, geleceğiniz için" çağrısında bulundu. Ülkede 20 yıldan fazla süredir iktidarda bulunan Vladimir Putin nedeniyle ülkenin "yozlaştığını" ifade eden Navalni, "Susmayın! Kendinizi savunun! Bir şeye ulaşabilmek için yeterince kalabalığız" ifadelerini kullandı.

Navalni'nin yakın çevresinden Leonid Volkov da Twitter hesabından, Navalni'nin ekibinin cumartesi günü ülkenin farklı kentlerinde kitlesel gösteriler düzenlemenin hazırlıklarının yaptığını duyurdu. Ancak, Rusya'da protesto gösterileri resmi izin alma şartı ile düzenlenebiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle de bu tür gösterilere uzun süredir müsaade edilmiyor.

Pazar günü ülkesine döndü

Navalni'nin Almanya'dan dönüşünü bekleyen yüzlerce kişinin toplandığı Moskova Vnukovo Havalimanı'nda pazar günü çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Navalni'nin dönüşünü bekleyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı

Navalni, Berlin'de gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından pazar günü Moskova'ya hareket etmiş, ve akşam saatlerinde Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınarak, Khimki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Navalni'nin gözaltına alınmasını ABD ve Avrupalı siyasetçiler tepkiyle karşılandı.

Merkel'den "serbest bırakılsın" çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, Navalni'nin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Seibert, hükümetin olağan basın toplantısında "Alman hükümeti Rus hükümetine ilk olarak Sayın Navalni'nin serbest bırakılmasını ikinci olarak da Rus topraklarındaki kimyasal silah saldırısı olayının tamamen aydınlatılması çağrısında bulunuyor" şeklinde konuştu.

Rus muhalif siyasetçi Navalni Ağustos ayında zehirlenmiş, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Almanya, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarlar ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Navalni'nin eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok grubuna ait bir madde ile zehirlendiğini teyit etmişti. Navalni de, zehirlenmesinden Rus istihbarat servisini sorumlu tutarak, talimatı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini iddia etmişti.

dpa,AFP / JD,ET

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