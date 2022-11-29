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NATO dışişleri bakanları Bükreş'teki toplantıda Ukrayna'ya desteğin süreceğini bildirdi
NATO dışişleri bakanları Bükreş'teki toplantıda Ukrayna'ya desteğin süreceğini bildirdiFotoğraf: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images
PolitikaUkrayna

NATO'dan Ukrayna'ya kış için destek sözü

53 dakika önce

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteğin artarak süreceğini taahhüt etti. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'yı soğuğu Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

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NATO'ya üye ülkelerin dışişleri bakanları Romanya'nın başkenti Bükreş'te yılın beşinci toplantısında bir araya geldi. İki gün sürecek toplantının ilk gününde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını ele alan dışişleri bakanları, saldırıların püskürtülmesinde Ukrayna'ya desteğin süreceğini taahhüt etti.

Aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu NATO dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, "Ukrayna'nın direnme yeteneğinin güçlenmesi, halkın korunması ve Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına ve yalanlarına karşı konulması için Ukrayna'ya desteğin artarak süreceği" ifade edildi. Müttefiklerin enerji altyapısının yeniden inşası ve roket saldırılarından sivil halkın korunmasında Ukrayna'ya yardım edeceği belirtilerek, Ukrayna'ya desteğin gerekli olduğu süre boyunca sürdürüleceği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Ukrayna'ya yapılacak ek mali yardım ile yakıt ve elektrik jeneratörlerinin finansmanının sağlanacağını açıkladı. Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Ukraynalıların donması veya kaçması için kışı silah olarak kullanmaya çalışmakla" suçladı. NATO'nun bu toplantısının Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine dair güçlü bir mesaj olduğunu kaydeden Stoltenberg, NATO'nun savaş taraf olmadığını, ancak Ukrayna'ya desteği sürdüreceğini vurguladı.

Baerbock: Rusya soğuğu silah olarak kullanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'yı "soğuğu silah olarak kullanmakla" suçladı. Baerbock, "Rusya Devlet Başkanı'nın soğuğu savaş silahı olarak acımasızca kullandığını görüyoruz, bu uluslararası hukukun yanı sıra bizim medeniyetimizden de kopuşu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockFotoğraf: Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance

Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik bombardımanına işaret eden Alman Bakan, "Altyapı kasten hedef alındığında, çocukların, yaşlıların, ailelerin donması, susuz ve aç kalması da göze alınıyor" dedi. Ukrayna'da altyapının yeniden inşasının yanı sıra jeneratörler sevkiyatından ambulanslara, battaniyelere kadar insani yardımın gündemlerinde olduğunu ifade eden Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya yardım için 150 milyon euro ayırdığını da sözlerine ekledi.

ABD'den 53 milyon dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'ya 53 milyon dolar ek yardıma hazır olduklarını açıkladı. ABD, bu yardım ile "elektrik şebekesinde önemli ekipmanların sağlanmasını" hedefliyor. ABD'nin yardım paketi ile ülkenin altyapısı için gereken cihazların ve araçların tedarik edilmesi amaçlanıyor. ABD, daha önce de jeneratör tedariki için 55 milyon dolar acil yardım sözü vermişti.

Geçen haftalarda Rusya, Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıları artırmış, milyonlarca kişi susuz, elektriksiz kalmış, ısınma imkanı bulamamıştı.

Reuters, dpa/JD, BÖ

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