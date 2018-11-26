NATO’dan Ukrayna’ya ek askeri destek yok

NATO, Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'ya ek askeri destek verilmeyeceği mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Salı günü Brüksel'de NATO dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıda "Rusya'ya açık bir mesaj” gönderileceğini belirtti.

Stoltenberg, Kiev'e ek destek sunulup sunulmayacağı yönündeki soruyu yanıtında ise NATO'nun Karadeniz'deki varlığını son yıllarda güçlendirdiğini hatırlatmakla yetindi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında sadece Ukraynalı donanma mürettebatının serbest bırakılması, gemilerin salınması ve Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki limanlara engel olmadan erişimin sağlanması yönündeki çağrıyı yineledi. Stoltenberg, "Uygulanan bu şiddeti haklı kılacak hiçbir gerekçe yok" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko geçen hafta ayrıca Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Almanya bizim en sıkı müttefiklerimiz arasında yer alıyor. Şimdi NATO içinden ülkelerin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak ve yardım etmek için Azak Denizi'ne donanma gemileri göndermeye hazır olacaklarını umuyorum" diye konuşmuştu.

INF’nin geleceği de masaya yatırılacak

29 NATO üyesinin dışişleri bakanları, yarın ayrıca Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) geleceğini de görüşecek. 1987 yılında imzalanan anlaşma, karada üslendirilen 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli ve nükleer başlık taşıyabilen bütün orta

menzilli taşıyıcı sistemlerin imha edilmesini öngörüyor. ABD ve NATO, Rusya'yı yeni bir füze sistemi kurarak anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Söz konusu mobil sistem ile Rusya'nın, herhangi bir uyarıya fırsat bırakmayacak bir hızla Avrupa'daki kentlere nükleer başlık fırlatabileceğini belirten Stoltenberg, Moskova'ya "derhal" Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyulması çağrısında bulundu ve sadece ABD'nin anlaşmaya uymasının sürdürülebilir bir durum olmadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Kiev ile Moskova arasındaki tansiyon kısa süre önce Azak Denizi'nde yaşanan olayla yeniden yükselmişti. Kasım ayı sonunda Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'nda Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olan Rus sahil güvenlik görevlileri, önce gemilere ateş açmış ardından gemileri içindeki mürettebatla birlikte alıkoyarak Kerç liman kentine getirmişti.

Gemideki 24 kişilik mürettebat daha sonra gözaltına alınarak Moskova'ya getirilmişti. Taraflar olaydan birbirini suçlarken Kiev olay sonrasında 28 Kasım tarihinden itibaren Rusya'ya kara sınırı ile Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı olan 10 bölgede geçerli olmak üzere 30 günlük sıkıyönetim kararı almıştı.

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