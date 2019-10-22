 NATO’dan Soçi yorumu: Türkiye-ABD anlaşması önemli | AVRUPA | DW | 23.10.2019

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AVRUPA

NATO’dan Soçi yorumu: Türkiye-ABD anlaşması önemli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi anlaşması ile ilgili kendisine yöneltilen soru karşısında, geçen hafta Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ve Türkiye arasında dün Soçi'de varılan anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrasında bölgedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde azalmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, son gelişmelerin Suriye'de acil siyasi çözüm ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi’deki görüşme sırasında imzaladıkları anlaşma konusunda yöneltilen soruya "ABD ile Türkiye arasında yapılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum… Bu açıklama üzerinden ilerleme kaydettik, şiddet büyük ölçüde azaldı. Suriye'deki krize siyasi  çözüm bulma çabalarımızda bu temel üzerinden ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

NATO'nun BM himayesindeki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu ve IŞİD hilafetinin fiziki olarak sona erdirildiğini, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti. IŞİD'le mücadelenin sona ermediğini belirten NATO Genel Sekreteri, elde edilen kazanımların savunulmasının önemine dikkat çekti.

"Soçi konusunda henüz erken”

Soçi ile ilgili soruda Soçi'ye değinmeyen Stoltenberg'e soru yeniden yöneltildi. Erdoğan ve Putin'in açıkladığı mutabakatınsonuçlarıyla ilgili bir yargıya varmak için erken olduğunu belirten Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son görüşmede durumla ilgili ciddi endişelerini, tansiyonun tırmanması ve insani durumun kötüleşmesi riskiyle ilgili endişelerini paylaştığını, ancak aynı zamanda Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anladıklarını kaydetti.  Stoltenberg, "Son günlerde gördüklerimizin cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir siyasi çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdi. Siyasi çözüm için ilk önkoşul çatışmaların son bulması. Bu yolda devam etmemiz, çözüm çabalarını bunun üzerine kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

NATO müttefiki İtalya ve İspanya'nın Türkiye'nin güneydoğusunda konuşlu füze savunma bataryalarının geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, NATO çerçevesinde hangi katkıyı yapacağına üye ülkelerin kendilerinin karar verdiğini vurguladı. Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının herkesçe bilindiğini belirten Stoltenberg, "Bu yüzden toplanıyor, nasıl ilerleyeceğimizi masada oturup tartışıyoruz. Bu nedenle NATO'nun önemli iki üyesi ABD ve Türkiye'nin geçen haftaki anlaşması cesaret verici. Müttefikler arasında tüm sorunların çözüldüğünü, görüş ayrılıklarının sona erdiğini söyleyemem. Ama öncesinde bulunduğumuz noktayla karşılaştırdığımızda çok daha iyi bir noktadayız” dedi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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