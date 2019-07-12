Rus S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili ilk teslimatın Türkiye'ye ulaşmasının ardından NATO'dan "endişeliyiz" açıklaması geldi. Fransız AFP ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, "Türkiye'nin S-400 sistemini satın alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Yetkili, müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin operasyonel alanda uyumlu çalışabilmesinin NATO'nun operasyon ve misyonlarının gerçekleştirilebilmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

S-400 sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD yönetimi, S-400'lerin tedariki durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı ve "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı tehdidinde bulunmuştu.

Rusya: Her şey planlandığı gibi yürüyor

Rusya'dan da S-400 sistemleriyle ilgili ilk sevkiyatın gerçekleştiğini teyit eden bir açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Her şey, imzalanan anlaşma ve sözleşmelerle sıkı bir uyum çerçevesinde yürüyor" dedi. Sevkiyat takvimiyle ilgili bilgi vermeyen Peskov, iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalma taahhüdünü vurguladı.

Rus Interfax ajansına konuşan Federal Askeri-Teknik İşbirliği Hizmetleri Dairesi sözcüsü de sevkiyatın başladığını ve her şeyin planlandığı şekilde yürüdüğünü belirtti. Tass ajansı, ismini vermediği askeri kaynaklara dayandırdığı haberde Türkiye'ye "yaz sonuna doğru" S-400'lerde kullanılmak üzere 120'yi aşkın füze teslim edilmiş olacağını, füzelerin gemilerle sevk edileceğini bildirdi.

Türk subaylar Rusya'ya eğitime gidecek

Rus Tass haber ajansı, S-400'leri kullanacak Türk askeri personelin Temmuz-Ağustos aylarında eğitim için Türkiye'ye gideceğini de bildirdi. İsmi açıklanmayan bir askeri kaynağa dayandırılan haberde bugünkü ilk sevkiyatın ardından Rusya'dan ikinci askeri kargo uçağının yakında Türkiye'ye uçacağı kaydedildi. Rus askeri yetkili, "Mayıs-Haziran'da yaklaşık 20 Türk personel Rus eğitim merkezinde eğitim alarak ülkesine döndü. Temmuz-Ağustos döneminde 80 Türk personel daha eğitim merkezine gelecek ve S-400'lerin işletilmesi ve kullanımı konusunda eğitim alacak" diye konuştu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma Komisyonu Başkanı Franz Klintseviç ise Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek S-400'lerin yanı sıra Türkiye'nin ilgilenebileceği çok sayıda modern silah sistemlerine de sahip olduklarını belirtti. Diğer ülkeleri de Rus silah sistemleri satın almaya çağıran Klintseviç, "Kapılar açık" dedi.

AFP, dpa, AP/BK,SSB

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