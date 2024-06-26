NATO'da yeni dönem: Mark Rutte resmen genel sekreter

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün resmen NATO Genel Sekreteri olarak atandı. NATO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda Rutte'nin 1 Ekim 2024 tarihinde görevi Jens Stoltenberg'den devralacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreterliği yarışında Rutte'nin tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, geçen hafta adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Adaylığını açıkladıktan hemen sonra ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğini alan Rutte, Türkiye'nin çekimserliğini Nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyaretle aşmıştı. Bu ziyarette Rutte, Erdoğan'ı "dostum" diye nitelendirmiş, "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve liderliğine ihtiyacı olduğunu" vurgulamış, Ankara'yı "bölgesinde ve jeopolitik olarak nüfuz sahibi aktör" olarak tanımlamıştı.

Türkiye'nin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Rutte'ye olan itirazından geçen hafta vazgeçti.

Kısa süre içinde Hollanda Başbakanlığı koltuğunu devretmeye hazırlanan Rutte, bugüne kadar NATO'nun başına geçen dördüncü Hollandalı isim oldu.

Yeni Genel Sekreter; Batılı devletlerin Ukrayna savaşına çekilebileceğine dair endişelerin arttığı, İttifak ve Avrupa'ya şüpheyle bakan Donald Trump'ın Kasım ayında yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenen kritik bir dönemde görev yapacak.

Siyasi analistler, Rutte'nin Trump'ı ilk başkanlık döneminden tanıdığına ve "şaşırtıcı şekilde" iyi bir ilişkisi olduğuna dikkat çekiyor.

DW / MUK,BÖ

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