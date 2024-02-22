NATO’da Mark Rutte ismi öne çıkıyor

ABD başta olmak üzere bir çok NATO üyesi ülkenin başkenti, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek açıkladı.

57 yaşındaki Rutte'nin, NATO Genel Sekreterliğini görevi Ekim ayında sona eren Jens Stoltenberg'den devralması ihtimali güçleniyor.

Batılı başkentler art arda destek açıkladı

Bugün ABD ve İngiltere'den sonra Almanya ve Fransa da Mark Rutte'nin adaylığını desteklediklerini duyurdu.

ABD'li bir yetkili, "Başkan Biden, Başbakan Rutte'nin adaylığını güçlü bir şekilde destekliyor" açıklamasını yaparken, Rutte'nin NATO'nun önemi hakkında "derin bir anlayışa" sahip olduğuna dikkat çekti, "Bu kritik dönemde ittifaka iyi hizmet verecektir" dedi.

ABD Başkan Joe Biden, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO genel sekreterliği görevini üstlenmesine güçlü destek açıkladı. Fotoğraf: Carolyn Kaster/AP/dpa/picture alliance

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da adaylığına destek açıkladığı Rutte'nin savunma ve güvenlik alanında önemli birikime, NATO'da da saygınlığa sahip olduğuna işaret etti.

Benzer destek açıklamaları Berlin ve Paris'ten de geldi. Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un Rutte'nin genel sekreterliği üstlenmesinden yana olduğunu duyururken, Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Fransız yetkili, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zaten uzun süredir Rutte'nin ittifakın genel sekreterliğini üstlenmesini istediğini kaydetti.

Destek önemli ama henüz mutabakat yok

NATO'da genel sekreterler 31 üye ülkenin mutabakatı ile belirleniyor. Destek açıklamayan üyelerin de ikna edilmesi gerekiyor ve genelde bu süreçler perde arkasında yürütülen çetin müzakerelere sahne oluyor.

Diplomatlar 20 üye başkentin Rutte'ye destek verileceğini bildirdiği bilgisini paylaşırken, diğer bir diplomat henüz tüm üyeler arasında mutabakat sağlanmadığına, yeni bir adayın da gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Yeni genel sekreteri zorlu görevler bekliyor

Ekim ayında ittifakın genel sekreterliğini üstelenecek ismi çetin bir süreç bekliyor. ABD'de Kasım ayında seçimlerden Donald Trump'ın galip çıkması ihtimali var. Bu olursa yeni genel sekreter ittifaka ve Avrupa ülkelerine ağır eleştiriler yönelten, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sıcak bakan Trump ile çalışmak zorunda kalacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Fotoğraf: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

Hollanda'da en uzun süre başbakanlık görevini üstlenmiş isim olan Rutte'nın Trump dahil pek çok lider ile iyi ilişkileri bulunduğu belirtiliyor.

Mark Rutte, cumartesi günü yaptığı açıklamada "Dans pistinde her kim varsa onunla çalışmamız gerekiyor" diyerek Avrupalı liderlerden Trump ile ilgili olarak "sızlanmayı ve dırdır etmeyi bırakmalarını", bunun yerine Ukrayna için ne yapılabileceğine odaklanılmasını istemişti.

Bu arada Reuters'e konuşan diplomatlar, Türkiye ve Macaristan'ın Rutte'nin genel sekreterliğine hemen onay vermeyebileceğini, direnç sergileyebileceklerini söyledi.

Geçen sene Temmuz ayında siyaseti bıraktığını açıklayan Rutte, Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan seçimlerden sonra başlatılan koalisyon görüşmeleri tamamlanamadığı için geçici başbakan olarak görevine devam ediyor.

Reuters, dpa/ DA, BK

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