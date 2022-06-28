NATO zirvesi: Dörtlü görüşme sona erdi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri NATO zirvesinde bir araya geldi. Fin medyası, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerinin giderilmesi amacıyla ortak bildiri hazırlanacağını duyurdu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri NATO üyeliği krizinin çözümü için masaya oturdu.

NATO zirvesinin yapıldığı Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleşen dörtlü görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir araya geldi.

Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı ve iki saat sürdü.

Görüşmenin ardından Fin medyası, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin giderilmesi amacıyla üç ülkenin bir ortak bildiri hazırlayacağını duyurdu. Söz konusu haber, Helsingin Sanomat ve Iltalehti gazetelerinin internet sitelerinde yayımlandı.

Dörtlü görüşmede Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın PKK konusundaki tutumlarına dair endişeleri giderilmeye ve böylece Ankara'nın söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini veto etmesi ihtimalinin ortadan kaldırılması hedefleniyordu.

"İlerleme kaydedildi"

İsveç ve Finlandiya, üç ülkeden diplomatların yürüttüğü ön görüşmelerde belli ölçüde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

"İlerleme kaydettik. Bu kesin" ifadesini kullanan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Bugün olumlu bir şeyler yaşanmasına hazırlıklıyız. Tabii daha fazla zaman almasına da" demişti. Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Linde, "Sabırlı olmalıyız ve zirveden sonra da görüşmeleri sürdürmeliyiz" diye eklemişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de diplomatların gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda "taraflar arasındaki anlayışın" arttığını belirtmişti ancak Linde'ye kıyasla daha temkinli konuşmuştu. Niinistö, görüşmeden çıkacak sonuçla ilgili olarak "şu aşamada ne iyimser ne de kötümser olduğunu" belirtmişti. Fin medyasına konuşan Niinistö, Erdoğan'la görüşmeye "ön yargısız şekilde gittiklerini" sözlerine eklemişti.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Madrid'deki NATO zirvesine gitmek için Ankara'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de 'olabilir' dedik" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray da Biden'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Biden'ın NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade ettiği" bildirildi.

ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yarın gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Sullivan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden'ın yarın bir noktada konuşma fırsatının olacağını umuyoruz" dedi. Biden'ın "arabulucu rol" üstlenmeyeceğini belirten Sullivan, ABD Başkanı'nın bu konudaki sorumluluğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e bırakacağını söyledi.

Birçok uzman, yaşanan sorun Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında olsa da Biden'ın çözüm sürecine daha doğrudan müdahil olması hâlinde krizin aşılmasının kolaylaşacağı görüşündeydi. Bu dahlin Erdoğan ile Biden arasındaki bir ikili görüşme şeklinde olabileceği yorumları yapılıyordu. Biden ve Erdoğan son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD