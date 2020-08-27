 NATO: Türkiye ve Yunanistan müzakereye hazır | DÜNYA | DW | 03.09.2020

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DÜNYA

NATO: Türkiye ve Yunanistan müzakereye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Bu arada Erdoğan ile Merkel bir görüşme gerçekleştirerek, Doğu Akdeniz konusunu ele aldı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları ile ilgili sorunun çözümü için müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Stoltenberg, her iki ülkenin, "Askeri bir çatışmayı önleyici mekanizmalar oluşturmak" konusunda hemfikir olduğunu ve bu sayede "Doğu Akdeniz'de bir olay ya da kaza riskinin" azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans yöntemi ile bir görüşme gerşekleştirerek, Doğu Akdeniz gerilimi konusunda görüş alışverişinde bulundu. T.C. İletişim Başkanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede diğer bölgesel meselelerle, Türkiye-Almanya ilişkilerinin de ele alındığı bildirildi.

Akdeniz'in doğusunda zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, bölgedeki yetki alanları konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Söz konusu bölge üzerinde hak iddia eden Türkiye ve Yunanistan, bir süredir savaş gemilerini hak iddia ettikleri bölgede yüzdürüyor. NATO müttefiki olan iki ülke arasındaki ilişkiler uzun bir süredir son derece gergin bir seyir izliyor.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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