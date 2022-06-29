NATO için Rusya artık resmen "en ciddi tehdit"

NATO, Rusya'yı artık "en ciddi ve doğrudan tehdit" olarak tanımlıyor. NATO'nun yeni güvenlik doktrininde ilk kez Çin de yer aldı. NATO zirvesinde yayımlanan ortak bildiriyle İsveç ve Finlandiya üyeliğe davet edildi.

Madrid'deki NATO zirvesinde ittifakın yeni stratejik konsepti kabul edildi. NATO'nun yeni güvenlik doktrinini yansıtan belgede, Rusya'yı ittifak için "en ciddi ve doğrudan tehdit" olarak tanımlandı.

"Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine ve Avro-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara yönelik en ciddi ve doğrudan tehdittir" ifadesi, hem yeni stratejik konsept belgesinde hem de zirvede yayımlanan ortak bildiride yer aldı. Yeni stratejik konseptte, "Müttefiklerimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ihtimalini göz ardı edemeyiz" denildi.

NATO'nun stratejik konsepti en son 2010 yılında güncellenmişti. Rusya, 2010'daki belgede NATO'nun stratejik ortağı olarak tanımlanıyordu.

NATO liderlerinin ortak bildirisinde, müttefiklerin Rusya tehdidine karşı Doğu Avrupa'daki muharebeye hazır kuvvet kapasitesinin artırılması konusunda taahhütte bulunduğu da ifade edildi.

Madrid'de düzenlediği basın toplantısında NATO'nun yeni güvenlik doktriniyle ilgili konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg de ittifakın doğu kanadındaki muharip güç sayısını artıracağını söyledi.

Stoltenberg ayrıca, 2010'daki stratejik belgede "Çin hakkında tek bir kelime dahi yokken" yeni konseptte Pekin'in politikalarının NATO'nun "çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine meydan okuduğunun" belirtildiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'ya davet

Ortak bildiride, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet etme kararı aldığı ve katılım protokollerini imzalama konusunda anlaştığı da açıklandı.

Türkiye'ningüvenlik endişelerinin giderilmesinin ardından imzalanan üçlü mutabakata da değinilen bildiride, "İttifaka her katılımda müttefiklerin meşru güvenlik endişelerinin tamamen karşılanması hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memorandumu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi.

Memorandumla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de davetini kabul ederek çözüm için masaya oturan üç ülkeye de teşekkür ederek "Hem Türkiye, Finlandiya ve İsveç hem de NATO için iyi bir anlaşma" dedi.

DW/CÖ,JD