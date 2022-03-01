NATO Genel Sekreteri: Putin Avrupa'da barışı yok etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Avrupa'da barışı yok ettiğini" söyledi. Polonya'nın Lask Hava Üssü'nü ziyaretinde Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İttifak'ın "toprağının her karışını" savunacağını da tekrarladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte üssü ziyaret eden Stoltenberg "Devlet Başkanı Putin Avrupa'da barışı yok etti. Müttefikler, Ukrayna'nın haksız ve acımazsızca işgalini kınıyor" şeklinde konuştu.

Stoltenberg sözlerini "Rusya'nın saldırısı kesinlikle kabul edilemez ve Belarus da buna destek veriyor. NATO müttefikleri Ukrayna'yı destekliyor" şeklinde sürdürdü.

NATO'nun "Rusya ile çatışma aramadığını" vurgulayan Stoltenberg, ancak gerektiğinde NATO'nun topraklarını savunmaya hazır olduklarının ve İttifak'ın doğu kanadını güçlendirdiklerinin altını çizdi. Stoltenberg, "NATO topraklarının her karışını koruyacağız ve savunacağız" dedi.

Rusya'nın savaşı sonlandırması ve birliklerini Ukrayna'dan çekmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'ya iyi niyetle diplomatik çözüm için çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (Arşiv)

NATO birlikleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek

Stoltenberg, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesini ise bir kez daha reddetti. "NATO çatışmaların bir parçası olmayacak. Dolayısıyla NATO Ukrayna'ya birlik göndermeyecek veya uçaklarını Ukrayna hava sahasına sevk etmiyoruz" ifadelerini kullanan Stoltenberg, ancak NATO'nun Ukrayna'ya askeri ve mali yardımda bulunacağını söyledi.

Polonya Cmuhurbaşkanı Duda da "Uçaklarımızı göndermiyoruz, çünkü bu Ukrayna'da yaşanan çatışmaya askeri olarak müdahil olmak anlamına gelir. NATO'nun çatışmalara dahil olması anlamına gelir, ama NATO bu çatışmanın bir tarafı değil" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya insani yardım başta olmak üzere destek sağladıklarını belirten Duda, "Ama uçaklarımız şu aşamada Ukrayna'ya gitmiyor" ifadesine vurgu yaptı.

AFP,dpa/JD,HT

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