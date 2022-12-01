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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images
PolitikaAlmanya

NATO: Güçlü bir Alman ordusuna ihtiyacımız var

2 saat önce

Almanya'dan ordusunu güçlendirmeye devam etmesini isteyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü ve hazır bir Alman ordusuna ihtiyacımız var" dedi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'ya ordusunu güçlendirmeye devam etmesi için çağrıda bulundu.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Stoltenberg, "Almanya'nın yeni savaş jetleri, helikopterler, gemiler ve denizaltılara yatırım için savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı tarihi nitelik taşıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşı hatırlatarak "Bu, değişen güvenlik ortamımızı yansıtan gerçek bir dönüm noktası" diyen NATO Genel Sekreteri, "Güçlü ve hazır bir Alman ordusuna ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Ayrıca güçlü bir Alman savunma sanayisi olmasının sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın hatta tüm dünyanın güvenliği için önem teşkil ettiğini belirten Stoltenberg, Ukrayna konusunda verdiği destek ve müttefiklerin savunmalarının güçlendirilmesinde oynadığı "kritik rol" için de Berlin'e teşekkür etti. Stoltenberg, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı mali, insani ve askeri yardımların cephede fark yarattığını sözlerine ekledi.

"Rusya'yı hafife almamalıyız"

Stoltenberg, Ukrayna'ya müttefik ülkelerce verilen desteğin artırılması ve hızlandırılması için de çağrıda bulundu. "Rusya'yı hafife almamalıyız. Ukrayna kentleri, siviller ve kritik altyapılara Rus füzeleri yağmaya devam ediyor" diyen Stoltenberg, bunların kışla beraber "büyük insani acılara" neden olduğunu ifade etti.

Behörden Spiegel gazetesinin bu yıl Norveç'le birlikte organize ettiği Berlin Güvenlik Konferansı'nın katılımcıları arasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Danimarka ve Finlandiya savunma bakanları da bulunuyor.

DW,dpa/CÖ,BK

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