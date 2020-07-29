 NASA Mars′a beşinci robotunu yolluyor | YAŞAM | DW | 30.07.2020

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YAŞAM

NASA Mars'a beşinci robotunu yolluyor

Mars’ı keşfetme yarışında bu ay üçüncü keşif uydusu fırlatılacak. NASA, bugün Mars’a göndereceği robotla, geçmişin izlerini arayacak. Perseverance isimli robotu taşıyan roketin TSİ 14:50'de kalkış yapması planlanıyor

Mars'a gönderilecek olan keşif robotu Perseverance

Mars'a gönderilecek olan keşif robotu Perseverance

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, sekiz yıl aradan sonra yeniden Mars'a kaşif robot gönderiyor. Curiosity'nin ardından bu kez de Perseverance yola çıkacak. Atlas V roketi ile Mars'a yollanacak Perseverance adlı robotun hedefi, Mars'ta geçmişte hayat olup olmadığını araştırmak.

Bin kilogram ağırlığında olan robotun 2021 Şubat ayında daha önce kızıl gezegenin, yerinde hiç incelenmemiş kurumuş bir gölüne iniş yapması planlanıyor. Söz konusu misyonla kuruyan yüzeyden gelecek iki yıl boyunca parçalar toplanması ve elde edilen örneklerin 2031 yılında dünyaya ulaştırılması amaçlanıyor.

Perseverance adlı robot, Curiosity'nin geliştirilmiş üst modeli. Robotun bilimsel ekipmanları, iki mikrofonu, 20 kamerası, bir lazeri ve hatta küçük bir helikopteri bulunuyor. Yine robotun termal ısı ölçerleri olduğu ve dokunmadan yüzeylerin ısısını ölçebildiği belirtiliyor.

Bu NASA'nın Mars gezegenine göndereceği beşinci robot. 1997 yılında Sojourner, 2004 yılında ikiz robotlar Spirit ve Opportunity ile 2011'de hala aktif olan tek robot Curiosity gönderilmişti.

NASA'dan önce temmuz ayı içinde Çin ve  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  kızıl gezegene keşif uçuşu yaptı.

BAE, Mars'a ilk insansız keşif uçuşunu gönderirken de Çin'de Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı.

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NASA Mars'a oksijen üreten mekanik ağaç ve helikopter gönderiyor

dpa,AFP / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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