Musk, AfD lideri ile sohbet etti, aşırı sağa destek istedi

ABD'li milyarder Elon Musk, Alman aşırı sağcı AfD lideri Alice Weidel'le sosyal medya platformu X'te canlı bir sohbet gerçekleştirdi. Musk, Almanya'yı eleştirirken, seçmenlere bir kez daha AfD'yi işaret etti.

ABD'li milyarder Elon Musk, Alman aşırı sağcı AfD lideri Alice Weidel'le kendine ait sosyal medya platformu X'te canlı bir sohbet gerçekleştirdi. Musk sohbet sırasında AfD'ye daha önce verdiği açık desteği yineledi ve "Daha önce de açıkça söylediğim gibi, bence Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir. Konu kapanmıştır" diye konuştu.

Daha önce adı Twitter olan, ancak Musk satın aldıktan sonra X adını alan sosyal medya platformundaki canlı sohbet Almanya saatiyle 19.00'da başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde üst düzey bir siyasi görev üstlenecek olan ABD'li milyarder Elon Musk'ın Alman siyasetine son günlerde artan ilgisi Berlin'de tartışmalara ve eleştirilere yol açarken, siyasi gözlemciler milyarder ABD'li iş insanının aşırı sağcı AfD'nin 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde başbakan adayı gösterdiği Alice Weigel ile canlı sohbet yapmasını bu partiye açıktan destek olarak değerlendiriyor.

AfD lideri Alice Weidel ve Elon Musk Almanya'ya eleştiriler yönelttiler. Fotoğraf: Patrick Pleul/Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

"Değişim için oy kullanmalı"

Nitekim İngilizce gerçekleşen sohbette Musk "Eğer bir insan ülkesindeki durumdan memnun değilse, değişim için oy kullanmalı" sözleriyle seçmenleri AfD için oy kullanmaya çağırdı. Musk, sözlerinin devamında "Aksi takdirde Almanya'da durum çok, çok daha kötüleşecek" ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, ABD'de sağ popülist Donald Trump'ın seçim zaferine atıfta bulunarak, "bu başarının", Amerikalıların değişim istediklerini gösterdiğini belirtti ve "Benim Almanya’daki insanlara tavsiyem, eğer mevcut durumdan memnun değillerse, aynı şeyi yapmalarıdır" diye konuştu.

Musk "Bu yüzden insanlara gerçekten güçlü bir şekilde AfD'ye oy vermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Musk kendine ait X platformunda ve Alman Welt am Sonntag gazetesindeki makalesinde AfD'ye oy verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Weidel'den Trump'a övgü

Weidel ise konuşmada, Musk'ın seçim kampanyasında 270 milyon dolar (262 milyon Euro) destek sağladığı Trump'ı övdü. "Donald Trump'ın Alman medyası ve Alman siyasetçiler tarafından seçim kampanyası sırasında nasıl muamele gördüğü inanılmaz" diye konuşan Weidel, "Onun ve ailesinin nasıl aşağılandığını görmek bana fiziksel acı verdi" dedi.

Canlı yayınlanan sohbette Musk ve Weidel, nükleer enerji, göç, vergiler, eğitim, iç güvenlik gibi birçok konuyu ele aldı.

Göç politikasına eleştiri

AfD lideri Alice Weidel de sohbette, Almanya'da 2015 yılından bu yana uygulanan göç politikasını eleştirerek, o tarihten bu yana Almanya'ya 7 milyon göçmenin geldiğini belirtti. Aşırı sağcı politikacı göçmenlerin büyük bir kısmının sınır geçişinden önce pasaportlarını imha ettiğini ve bu nedenle sınır dışı edilemedikerini savundu.

Musk ise benzer bir durumun ABD'de de yaşandığını belirterek, belgelerin yetersizliği nedeniyle kimlik kontrollerinin yapılamamasının suçluların sınırlardan içeri girmesine neden olduğunu ifade etti.

Alman bürokrasisiyle alay ettiler

İkili sohbetinde yaklaşık 7 hafta sonraki erken seçime hazırlanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyonunu sık sık eleştirirken, Alman bürokrasiyle de alay etti.

Weidel'in, Musk'a Almanya'da bir şirket kurmanın ne kadar sürdüğünü bilip bilmediğini sorması üzerine ünlü iş insanı gülerek Berlin yakınlarındaki Grünheide'de kurduğu Tesla fabrikasından bahsetti.

Alman yetkililere "bir kamyon dolusu" evrak teslim etmek zorunda kaldığını, Brandenburg eyalet hükümeti ve Alman federal hükümetinin Tesla'nın otomobil fabrikasını açarken kendilerine büyük destek vermesine rağmen sürecin, çok sayıda düzenleme nedeniyle son derece zahmetli geçtiğini anlattı. Ancak sohbette AfD'nin Brandenburg teşkilatının o dönem Tesla fabrikasına karşı çıktığı ise gündeme gelmedi.

Nükleer enerji tavsiyesi

Canlı sohbette Musk ve Weidel bir çok konuda ortak görüşte olduklarını ortaya koyarken, ikili özellikle Almanya'nın nükleer enerji üretenini sonlandırmasını eleştirdi.

Almanya'ya nükleer enerjiye geri dönmesini ve bu enerji türünü büyük ölçüde genişletmesini tavsiye ettiğini belirten Musk, "Almanya'nın, Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının kesilmesinden sonra enerji santrallerini kapattığını gördüğümde, 'Bu çılgınlık!' diye düşündüm. Bu, şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şeylerden biri" dedi.

Musk sohbette nükleer enerjinin en iyi enerji kaynaklarından biri olduğunu savunurken Alice Weidel de Musk ile yaptığı konuşmada nükleer enerjiye güçlü bir şekilde destek verdi.

Almanya, 2023 yılının Nisan ayı ortasında nükleer enerjiden tamamen çıkmıştı. Son üç nükleer santral de tamamen kapatılmıştı.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?