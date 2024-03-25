Moskova saldırısı sanıkları hâkim karşısına çıktı

Moskova saldırısıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan dört şüphelinin de suçunu itiraf ettiği belirtildi. Sanıklar müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen saldırıya karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınan dört kişi hâkim karşısına çıkarıldı. Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi, terörizmle suçlanan dört adamın müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Mahkeme, tamamı Tacikistan vatandaşı olan sanıklardan ikisinin suçunu itiraf ettiğini, bir şüphelinin ise suçunu "tamamen kabul ettiğini" açıkladı. Suçlulardan birinin ifadesi alınırken bilincinin neredeyse kapalı olduğu gözlendi.

Güvenlik birimlerince sorguya alınan şüphelilerde işkenceye maruz kaldıklarına dair emareler yer alıyor. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, sanıklardan birinin sorgu esnasında kulağının kesildiği öne sürüldü.

Bir diğer sanığın hastaneden duruşmaya tekerlekli sandalyede getirildiği ve duruşma boyunca gözlerini açmadığı belirtildi. Sağlık görevlilerinin eşlik ettiği sanığın giydiği hastane kıyafetlerinde kesikler olduğu görüldü.

IŞİD video yayımlamıştı

22 Mart akşamı Moskova oblastındaki Krasnogorsk kentinde bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna kamuflaj kıyafetli kişilerce otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda aralarında üç çocuğun da bulunduğu en az 133 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Saldırganlar, silahlı saldırının ardından salonu ateşe vermişti.

Saldırının ardından 11 kişi gözaltına alınmış, Kremlin bu şüphelilerden dördünün saldırıda doğrudan rol aldığını belirtmişti. Olayla ilgisi bulunan herkesin "kaçınılmaz biçimde cezalandırılacağını" söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen dört kişinin Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını öne sürmüştü. Ukrayna ise saldırıyla bağlantısı bulunduğu iddialarını geri çevirdi.

Rusya'da saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor. Fotoğraf: Dmitry Feoktistov/picture alliance/dpa/TASS

Saldırıyı üstlendiğini duyuran IŞİD, Pazar günü olaya ait olduğunu iddia ettiği bir video yayımlamıştı. Uzmanlar, örgütün propaganda kanalı Amaq'ın Telegram paylaşım sitesinde yayınladığı videonun gerçek olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Rusya yasta

Rusya ve Avrupa yakın tarihinin en kanlı saldırılarından biri olan olay, ülkede şok etkisi yarattı. Putin, Pazar günü ulusal yas günü ilan ederken ülkede bayraklar yarıya indirildi, ülke genelinde etkinlikler iptal edildi; müze, sinema, tiyatrolar kapatıldı. Saldırının düzenlendiği konser salonu yakınlarına çiçekler bırakılarak hayatını kaybedenler anıldı. Yurt dışında da Rusya elçilik binalarının önüne çiçekler bırakıldığı görüldü.

AP,AFP,Reuters/SÖ,EC