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Moskova adlı kruvazör gemi, Rus donanmasının amiral gemisiydi.Fotoğraf: Russian Navy Black Sea Fleet/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Karadeniz'de batan "Moskova" gemisi hakkında kim ne diyor?

1 saat önce

Rus donanmasının amiral gemisi Moskova’nın Karadeniz’de batması Ukrayna’da sevince yol açtı. Rusya ise Ukrayna’nın Rus hedeflerine saldırılarına, "sert karşılık" verileceğini duyurdu.

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Rus donanmasının gözbebeği, "Moskova" adlı amiral gemisi, Karadeniz'de battı.

Rusya'nın başkentinin ismini taşıyan kruvazör gemisinin batması, uluslararası ajanslar tarafından, "Kremlin için büyük bir hezimetin sembolü" sözleriyle duyuruldu, bunun Rus ordusunun Karadeniz'deki donanma gücüne ağır bir darbe indirdiği belirtiliyor.

Moskova adlı geminin batışına yol açan nedenler konusunda ise Rus ve Ukraynalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapıldı.

Ukrayna'dan "vurduk" iddası

Ukraynalı yetkililere göre, 13 Nisan'da Ukrayna ordusu önce Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları ile kruvazör gemisinin radar sistemini hedef alarak etkisiz hale getirdi.

Daha sonra da gemi, Ukraynalılar tarafından üretilen ve Ağustos 2020 itibariyle kullanmaya hazır hale getirilen iki Neptün füzesiyle vuruldu.

Russland Kreuzer Moskva
Ukraynalı yetkililer, Rus amiral gemisinin iki Neptün füzesiyle vurulduğunu duyurdu.Fotoğraf: Alexey Pavlishak/REUTERS

Kruvazör gemi, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ilk günlerinde, Yılan Adası'na saldırı ile gündeme gelmiş, gemiden yapılan "teslim olun" çağrısına Ukrayna sınır muhafızlarının verdikleri "Cehenneme gidin" yanıtı, direnişin sembolü haline gelmişti.

İşte bu geminin batışı, Ukrayna'da moralleri güçlendiren bir askeri başarı olarak değerlendirilirken, Moskova'nın sert tepkisine yol açtı.

Rusya, batan gemi için ne dedi?

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin battığını doğrulamakla birlikte, açıklamasında bunun Ukrayna'nın füze saldırısı sonucunda meydana geldiğine dair bir atıf yapmadı.

Resmi açıklamada, kruvazör limana çekilirken çıkan yangın sırasında gövdesindeki mühimmatın patladığı, bunun sonucunda kruvazörün aldığı ağır hasar nedeniyle dengesini kaybettiği ve fırtınalı deniz koşullarında da battığı belirtildi.

Mürettebatın kurtarıldığı, gemide "ciddi hasara yol açan" yangın ile ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini açıklamakla yetindi.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, cuma günü sabahın erken saatlerinde Kiev yakınlarında bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın Rus hedeflerine saldırı ve sabotaj girişimlerine çok  daha sert karşılık verileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Kiev'deki hedeflere füze saldırılarının sayısı ve yoğunluğu artacak" denildi.

Washington: Ağır darbe

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus amiral gemisinin batışı için "Rusya'ya için büyük darbe" dedi.

Jake Sullivan
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan.Fotoğraf: Alex Wong/Getty Images

Sullivan, "İki anlatıdan birini seçmek zorundaydılar. Birincisi beceriksizlik, ikincisi ise saldırıya uğradıkları… Her ikisi de onlar için iyi bir sonuç değil" değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Moskova adlı Rus kruvazör gemisinin batması ile ilgili olarak, "Bu, Rusya'nın Karadeniz donanması için ağır bir darbe" açıklamasını yaptı.

Kirby, geminin neden battığına, Rus ve Ukrayna tarafından yapılan iki farklı açıklama hakkında, kimin haklı olduğunu teyit edebilecek bilgiye sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz'in kuzeyindeki Rus gemilerin, yaşanan gelişmeler üzerine  güneye doğru hareket ettikleri bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Karadeniz'deki filosu, yoğun çatışmalara sahne olan, liman kenti Mariupol'a denizden giriş çıkışları engelliyor.

AP, AFP, Reuters, Interfax /DA, EC

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