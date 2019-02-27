Modi'den Hint halkına çağrı

İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında karşılıklı savaş uçaklarını düşüren Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sürüyor. Hindistan'da Mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi on binlerce parti üyesinin katıldığı etkinliklere video konferans aracılığıyla bağlanan Başbakan Narendra Modi, "düşmanın Hindistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını" söyledi.

"Onların bu amacına karşılık tüm Hintler bir duvar gibi, kaya gibi durmalı" ifadesini kullanan Hindistan Başbakanı, "Bugün tüm ülke birlik oldu, askerlerimizin yanında duruyor. Dünya bizim ortak irademize bakıyor. Bizimse askeri güçlerimizin kapasitesine inancımız tam" diye ekledi. Konuşmasında doğrudan Pakistan'ın adını anmayan Modi, "savaşıp kazanan" tarafın Hindistan olacağını söyledi.

Pakistan, Keşmir yakınlarında hava sahasını ihlal eden iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Uluslararası kamuoyunun dikkati dün Pakistan'ın, Keşmir yakınlarında hava sahasını ihlal eden iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasının ardından bu bölgeye yönelmişti. Pakistan bir Hint pilotu da gözaltına almıştı.

Hindistan ise sadece bir uçağının düşürüldüğünü belirtirken Hint pilotun Pakistan tarafından gözaltında tutulduğunu doğrulamıştı. Hindistan ayrıca bölgede Pakistan'a ait bir jet düşürdüğünü duyurmuş ancak bu açıklama İslamabad tarafından yalanlanmıştı.

İki ülke askerlerinin Keşmir sınırında gece boyunca da çatıştığı bildirildi.

Pakistan: Pilotu bırakmaya hazırız

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ise tansiyonu düşürebilecek bir açıklama yaptı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da konuşan Kureşi, "Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacaksa, Hint pilotu serbest bırakmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Kureşi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Hint mevkidaşı Modi'yle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı, "Han, barış adına hazır... Modi de hazır mı?" ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Han, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a müzakere çağrısında bulunarak nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki olası bir çatışmanın sonuçlarının felaket olacağı konusunda uyarmıştı.

İki komşu ülke arasındaki gerginlik, Hint savaş uçaklarının Salı günü Pakistan'ı vurmasının ardından daha da tırmanmıştı. Hindistan, söz konusu hava operasyonunda Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir terörist eğitim kampını bombaladığını duyurmuştu. Hindistan, bu kampın, Keşmir'de 14 Şubat'ta düzenlenen ve 40 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı üstlenen Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü'ne ait olduğunu belirtmişti. Bu operasyon, Hindistan'ın 1971'den beri Pakistan'ın Keşmir dışındaki topraklarına düzenlediği ilk saldırı oldu.

Şu an hem Pakistan hem de Hindistan kontrolünde toprakların bulunduğu Keşmir bölgesi nedeniyle iki ülke tarihte üç kez savaştı.

DW,AFP,dpa/CÖ,AÜ

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