Mitsotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'ye hep dostluk eli uzattığını söyleyerek "Sorunlar çözülebilir. Çözemezsek mahkemeye gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta ülkesinin uluslararası alanda yeni bir marka yaratma çabası, yeniden tanımlanan jeopolitik rolü ve Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.
Türkiye ile geçen yıl yaz aylarında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili konuşan Mitsotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini belirten Mitsotakis, "Bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, AB açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğini belirten Mitsotakis, "yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını" söyledi.
Türkiye ile Yunanistan arasında son turu 2016 yılında sonuçlanan istikşafi görüşmelere 25 Ocak'ta yeniden başlanmasız kararlaştırılmıştı.
DW/BK,HT
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Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki kara sularının 12 mile çıkarılmasına dair tasarısı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararın Ege Denizi'ni etkilemediğini açıkladı.
Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki kara sularının 12 mile çıkartılmasını öngören tasarı mecliste kabul edildi. Atina'nın bu siyasi hamlesi ne anlama geliyor?
Yunan meclisi, hükümetin Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağı alım projesine onay verdi. Atina uçak alımlarıyla Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmayı hedefliyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması için Yunanistan'a yaptığı davetin ardından Dışişleri ilk görüşmenin 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı.
Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı. Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.