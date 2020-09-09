Midilli'de çadır kamp devreye giriyor

Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 12 bin sığınmacının barındığı Moria Kampı'nın kullanılamaz duruma gelmesi sonrası adadaki sığınmacılar için çözüm arayışları sürüyor. Yangının ardından adada kurulan ilk çadır kampa 300 kişinin yerleştirildiği bildirildi. Yunan ERT televizyonunun verdiği bilgilere göre, bu kişilerin çoğunu aileler oluşturuyor. ERT'nin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, kampa alınan mültecilere Korona testi yapılması şartı getirildi. Söz konusu testler sonucu, yedi kişide korona virüsü saptandığı ve virüs tespit edilen kişilerin kamptan uzak bir bölgede karantinaya alındığı ifade edildi.

Gerginlik sürüyor

Öte yandan adada yangından sonra daha da artan gerginliğin sürdüğü ifade ediliyor. Yunan yetkililer, yangından sonra sokakta kalan sığınmacılara barınmaları için yeni bir yer bulunmasının haftalar sürebileceğini dile getiriyor. Adada yeni bir kamp inşa edilebilmesi için yer arayışları sürerken, sığınmacıların çoğunun kampta kalmaktan yana olmadığı ve adayı terk ederek diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirtiliyor.

Cumartesi günü de protestoların sürdüğü adada, polisle sığınmacılar arasında çatışma çıktığı, sığınmacılardan polise taş atanlar olduğu, polisin ise göz yaşartıcı bomba kullanarak durumu kontrol altına almaya çalıştığı ifade edildi.

Avrupa'da sığınmacı tartışması

Öte yandan Avrupa ülkeleri arasında, Midilli Adası'nda evsiz kalan sığınmacıların alımına yönelik tartışmalar da sürüyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın 100-150 arasında reşit olmayan sığınmacı alabileceğini duyurmuş ve Almanya'nın bu konuda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bağımsız bir şekilde "tek başına" bir rota izleyemeyeceğini ifade etmişti. Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken bu tutumu eleştirerek, "Almanya diğer AB ülkelerinin kararından bağımsız olarak daha fazla sığınmacının kabul edilmesine hazır olduğunu açıklayabilir" dedi.

Saskia Esken

Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da, "Almanya bu konuda örnek olmalı, diğer istekli ülkelerde bir gönüllüler koalisyonu kurulabilir" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise kamptan sığınmacı alınmasına karşı olduğunu yineledi. Başbakan Kurz, Facebook üzerinden yayınladığı video-mesajında, "Bu baskıya boyun eğersek 2015 yılındaki hatayı yineleme riskini almış oluruz" diye konuştu. Avusturya Başbakanı, sığınmacı alımı yerine 2 bin kişi için ülkesinin ısınma, yatak ve battaniye yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesi yangın sonrası 400 mülteci çocuğun alınması konusunda uzlaşmıştı. Ancak bu karar tepki çekmiş, Almanya'da bazı eyaletler daha fazla sayıda mülteciyi kabul etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

dpa,epd / BÖ,ET

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