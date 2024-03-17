Bahçeli'den Erdoğan'a "Ayrılamazsın" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerini kastederek "Bu benin son seçimim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli, "Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımları buna göre atmamız lazım" demişti.

Ankara Spor Salonu'ndaki MHP kurultayında, delegelerin önerisi üzerine aday gösterilen Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya oy birliğiyle Divan Başkanlığına seçildi.

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, bin 300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

Genel Başkanlık için tek aday olarak yarışan MHP lideri Bahçeli, kurultayda bin 295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkan'ın yanı sıra 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve dokuz üyeli Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) seçileceği kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve beş yedek MDK üyesi de seçilecek.

DW/CÖ,JD

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