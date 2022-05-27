MGK bildirisinde operasyon vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan harekâtlar"dan söz edildi. ABD ise bir kez daha "endişelerini" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) toplantı sonrası yayınlanan bildirisinde Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri operasyonun ülkenin güvenliği açısından gerekli olduğu bildirildi.

Bildiride, "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan harekâtların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, millî güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekâtların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Perşembe günü yapılan ve yaklaşık üç saat süren MGK toplantısının ardından yayınlanan yedi maddelik bildirinin ilk maddesinde de, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan, "TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" demişti.

Pentagon: Endişe duyuyoruz

Siyasi gözlemciler tarafından Türkiye'nin sınırları dışında yeni bir askeri operasyona başlayacağının habercisi olarak değerlendirilen bu söylemlere ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de resmi açıklama geldi.

John Kirby Fotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, "Türklerin kuzey Suriye'deki askeri faaliyetlerini artırma niyetinde olduklarını açıklamalarından açıkça endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı. "Bizim endişemiz, açıkçası sivil nüfusun güvenliği olacaktır" diyen Kirby, Türkiye'nin operasyonlarının IŞİD'e karşı başarıyla mücadele eden "SDG (Suriye Demokratik Güçleri) personelini bu savaştan uzaklaştırabileceğini" dile getirdi.

MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride ayrıca İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği, Ukrayna Savaşı, Yunanistan ile yaşanan gerilim, İslamofobi ve Libya'daki duruma dair Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

ANKA,DW / ET,JD