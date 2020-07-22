MGK bildirisinde Mısır'a Libya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Bildiride, "Libya'da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya hükümetine sağlanan desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların girişimleri" için "akim kalmaya mahkûm" tanımı yapıldı.

MGK bildirisinde, Türkiye'nin "her türlü zorbalığa karşı" Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve "gerekli adımları atma hususunda tereddüt etmeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği" belirtildi.

Mısır ve Türkiye, Libya'da farklı tarafları destekliyor. Mısır meclisi önceki gün Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyantezkereyi onaylamıştı. Meclis kararı, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Libya'daki Türkiye destekli güçlere yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından gelmişti.

Doğu Akdeniz gerilimi

MGK, Türkiye'nin son günlerde özellikle Yunanistan ile gerginlik yaşamasına neden olan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmede de bulundu.

"Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğini" belirten MGK, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerin korunması konusundaki kati kararlılığının vurgulandığını" da belirtti

Azerbaycan-Ermenistan gerginliği

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara da değinilen bildiride, "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığının şiddetle kınandığı" belirtildi.

MGK bildirisinde, "Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır" denildi.

Bildiride ayrıca "Türkiye'nin, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelesini, uluslararası hukuktan ve ikili antlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde sürdüreceğine ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna" işaret edilerek "Ülkemizin güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyete saygı duyup destek vermek yerine, terör örgütlerinin veya meşruiyetini yitirmiş rejimlerin yanında yer alanların, bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği belirtilmiştir" denildi.

DW/CÖ,HS

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