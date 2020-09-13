Metin Tolan: Sıradışı bir fizik profesörü

Almanya'da futbol ve sinemaya bilimsel yaklaşımlarıyla da tanınan Türkiye kökenli fizik profesörü Metin Tolan, ülkenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Göttingen Georg August Üniversitesi rektörlüğüne seçildi.

27 Mart 1965'de Oldenburg in Holstein kentinde doğan Metin Tolan, Almanya'daki ilk Türkiye kökenli rektör unvanını da elde etmiş oldu.

Göttingen Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Fizik Profesörü Metin Tolan'ın görev süresi 31 Aralık 2020'de sona eren Prof. Dr. Reinhard Jahn'ın yerine üniversitenin yeni rektörü olarak seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Prof. Tolan'ın Üniversite Senatosu ile Üniversite Vakfı Komitesi'nde yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile bu göreve seçildiğine vurgu yapıldı.

Tolan'ın ilkbahar aylarında yeni görevine başlaması bekleniyor.

"Bana duyulan güvenden çok memnunum"

Almanya'nın saygın eğitim kurumlarından biri olan 1737'de kurulan Göttingen Georg August Üniversitesi'ne rektör seçilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Metin Tolan, "Seçim sonucundan ve bana duyulan güvenden dolayı çok memnunum" dedi.

Üniversiteyi geleceğe hazırlamak için çaba harcayacağını belirten Prof. Tolan, "Üst düzey bir üniversitenin rektörü olmak büyük bir onur. Şimdi bu ivmeyi üniversiteyi gelecekteki ödevlerine hazırlamak için kullanacağız" diye konuştu.

Göttingen Üniversitesi Almanya'nın en köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor

Üniversiteden kutlama

Tolan'ın iki üniversite kurulu tarafından tam destek alarak görevine başlayacak olmasını önemsediğini belirten Üniversite Senatosu Sözcüsü Prof. Dr. Nicolai Miosge, "Hem Senato sözcüsü olarak hem de kişisel olarak Metin Tolan'ı Göttingen Üniversitesi'nin seçilmiş rektörü olmasından dolayı tebrik ediyorum. Üniversite mensuplarının büyük desteği ile gerçek bir atılım ve yeni bir başlangıç sağlayabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

Üniversite Vakfı Komitesi Başkanı Prof. Dr. Peter Strohschneider da Tolan'ı kutlayarak, rektör olarak seçilmesiyle üniversitenin deneyimli bir üniversite yöneticisi ve saygın bir bilim insanı kazandığını belirtti.

Rektör yardımcılığı görevindeydi

1961 yılında Almanya'ya inşaat işçisi olarak gelen Sani Tolan ile Almanya'da tanışıp evlendiği Ruth Hoffmann çiftinin üç çocuğundan biri olan Metin Tolan Kiel Üniversitesi'nde fizik ve matematik okudu. 1993 yılında bu üniversitede doktorasını yaptı.

Bir süre ABD'de bilimsel çalışmalarda bulunan Tolan, 1998 yılında Kiel Üniversitesi'nde deneysel fizik alanında doktora sonrası araştırmalar yürüttü. 2001 yılında Dortmund Teknik Üniversitesi'ne Fizik Profesörü olarak atanan Tolan, üniversite bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Tolan, 2016 yılından beri Dortmund Teknik Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Metin Tolan fizik ve futbol ilişkisi üzerine de çalışmalar yapıyor

Ödüllü bilim insanı

Çok sayıda bilimsel makale ve eserlerin yanı sıra dört kaynak kitabın da yazarı olan Prof. Tolan, önemli bilimsel çalışma grupları ve danışma kurullarının da üyeliğini yapıyor. Alman Araştırma Cemiyeti ve Alman Bilim Vakfı tarafından çok sayıda ödüle layık görülen Tolan, 2010 yılında Unicum Beruf dergisince doğa bilimleri ve tıp alanında yılın profesörü seçilmişti. Tolan, 2016 Göttingen Edebiyat Güzü etkinlikleri çerçevesinde "Bilim insanları için bilim iletişim madalyası" (Science Communication-Medaille) ile ödüllendirilmişti.

Futbol, sinema ve fizik

Alman medyasında futbol ve sinema ile fizik arasında kurduğu ilişkilerle tanınan, bu konuda çok sayıda röportaj veren Metin Tolan'ın futbolun fiziğini anlattığı kitapların yanı sıra James Bond, Star Trek, Titanik gibi ünlü filmleri fizik kuralları ile ele alan kitapları yayınlandı. Ünlü fizikçi eserlerinde futbol ve filmlerdeki aksiyon sahneleri ve pozisyonları ile hareketlerin fiziksel açılımlarını yapıyor. Aksiyon filmlerindeki sahnelerin fiziki ölçümlerini yaparak, bunların gerçek yaşamda mümkün olup olmadığını bilimsel olarak ortaya koyuyor. Futbol maçlarıyla ilgili çalışmalarında da oyuncuların fizik kuralları dahilinde sahaya dağımlımları ve hareketlerinin, sonuca olası etkilerini ortaya koymaya yönelik tezleri yer alıyor.

DW/TY,JD

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