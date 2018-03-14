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İngiliz fizikçi, astronom, teorisyen ve yazar.
İngiltere'nin Oxford kentinde 1942'de dünyaya gelen Hawking, üniversitede fizik öğrenimi gördü. Akademik başarılarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Hawking, 1960'ların başında tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Hawking hastalığına karşın bilimsel çalışmalarından vazgeçmedi. Hawking'in en önemli teroileri arasında 1983'te ortaya attığı sınırsız evrem kuramı geliyor.