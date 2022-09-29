Mersin saldırısını PKK üstlendi

PKK'nın askeri kanadı olarak bilinen HPG, Mersin'deki polisevi saldırısının failleri arasında Dilşah Ercan'ın bulunmadığını iddia etti. Ercan, İçişleri Bakanlığı tarafından failler arasında gösterilmişti.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıyı, PKK'nın askeri kanadı olarak bilinen HPG üstlendi.

HPG'den yapılan açıklamada, saldırının failleri arasında Dilşah Ercan adlı PKK'lının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Dilara Ürper ve Emel Feremez Hisen tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. HPG açıklamasında, "Zozan Tolan" kod adlı Ercan'ın ise "görevi başında" olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül'deki saldırıyı düzenleyen iki PKK'lıdan birinin Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" denilmişti.

Ercan'ın adının CHP'nin 2012 yılında yayımladığı tutuklu gazeteciler listesinde yer alması,ana muhalefet partisiyle iktidar arasında polemiğe neden olmuştu.

Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetmiş, biri polis, dört kişi de yaralanmıştı.

DW/CÖ,JD