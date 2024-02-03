Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan kimdir?

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı. Karahan 28 Temmuz 2023'ten beri Merkez Bankası'nda görev yapıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Hafize Gaye Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan biyografisine göre, Fatih Karahan 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

1982 Eskişehir doğumlu Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon şirketinde kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Hafize Gaye Erkan'ın isifa etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atandı.

Hafize Gaye Erkan 2 Şubat'ta istifa ettiğini duyurmuştu Fotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/Andalou/picture alliance

Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurmuştu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

X hesabından bir açıklama yayımlayan Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın mesajından bir dakika sonra, Bakanlığın X hesabından paylaştığı açıklamasında, Erkan'ın aldığı kararın "tamamen şahsi ve kendi takdiri" olduğunu belirterek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

Şimşek'in paylaşımının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Erkan'ın "görevden alındığı" belirtilerek yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın getirildiği duyuruldu.

DW / HT,CÖ

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