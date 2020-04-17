 Merkel′den ″yavaş olun″ uyarısı | ALMANYA | DW | 20.04.2020

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ALMANYA

Merkel'den "yavaş olun" uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde çok hızlı adımlar atılmaması uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde yürütülen tartışmaları eleştirdi.

Merkel'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Başkanlık Divanı toplantısında bazı eyaletlerde yaşanan tartışmaları aceleci bulduğunu belirterek önlemlerin zamanından önce gevşetilmesi durumunda krizin yeniden sertleşeceği endişesini dile getirdiği bildirildi.

Reuters haber ajansının toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı habere göre Merkel, Almanya'da salgın tehdidinin hâlâ çok büyük olduğunu vurgulayarak fiziksel mesafenin iş yerlerinin açılması tartışmalarından çok daha önemli olduğunu belirtti.

Ek adımlar Nisan sonunda kararlaştırılacak

Önlemlerin gevşetilmesi ile ilgili kamuoyunda yürütülen tartışmaların vatandaşların önlemlere daha az uymasına yol açacağından büyük endişe duyduğunu kaydeden Merkel, restoranların ne zaman açılacağı gibi ek adımların ancak Nisan ayı sonunda federal hükümet ve eyaletler arasında yapılacak müzakereler sonucu kararlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Merkel'in öncelikle, ilk etapta alınan gevşetme kararlarının sonuçlarının beklenmesinden yana olduğu belirtildi.

Geçen hafta açıklanan gevşetme adımları çerçevesinde Almanya'da 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar alana sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden açılması öngörülmüştü.

Ancak hangi sektörlerin gevşetme adımlarından yararlanabileceği ve diğer detaylar eyalet yönetimlerine bırakılmıştı.

Temas ve fiziksel mesafe kısıtlamasının şimdilik 3 Mayıs'a kadar geçerli olması, okulların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılması kararlaştırılmıştı.

rtr/BK,HS

Deutsche Welle Türkçe

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