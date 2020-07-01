Merkel’den yaşlılara teşekkür

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs pandemisinde sergiledikleri duruş ve anlayışları için yaşlı vatandaşlara teşekkür etti. Merkel haftalık video mesajında, tek başına yaşayan ya da huzurevlerinde kalanlar için haftalarca çocuklarını ve torunlarını görememenin ve onlara sarılamamanın "şüphesiz sürecin en acı tarafı olduğunu" dile getirdi.

Almanya Başbakanı, "Bu zorluklara rağmen ileri yaştakilerin çoğunda, temas sınırlamalarına yönelik zorunlu politikalarımıza karşı öfke değil, anlayış gördüm" şeklinde konuştu.

Her ne kadar virüs özellikle yaşlılar için tehlike oluştursa da bunun bir yalnızlaşma sürecine dönüşmemesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan, bu nedenle yaşlılar için bakımevleri ve hastanelerde virüse karşı özel koruma önlemleri alınırken, karar alma özgürlüğü gibi temel haklarının göz ardı edilmemesi konusunda, hükümetle eyaletler arasında görüş birliği olduğunu ifade etti.

"Yaşlıların dışarı çıkmaya korktuğu bir ülke olmayacağız"

Huzurevleri ve bakımevlerinin pandemi sürecinde "örnek teşkil edecek çözüm odaklı bir tutum sergilediklerini" belirten Merkel, asemptomatik olsalar dahi bakımevlerindeki yaşılara test uygulanmasının da alınan önlemlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Merkel ayrıca, "Sokakları ve trafiği yalnızca en sağlıklı ve gençlere ait olan; özellikle yaşlıların virüs kapma korkusundan dışarı çıkmaya korktuğu bir ülke olmak istemiyoruz" diyerek her vatandaşın temel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymakta gösterdikleri dikkat nedeniyle, yaşlılara teşekkür amacıyla basit şeyler yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Yaşılara yardım amaçlı kurulan yeni girişimlere de dikkat çeken Başbakan, "Bu girişimlerin uzun soluklu olması beni sevindirir. Virüs artık günlük hayatımızın bir parçası olmadığında dahi, kuşaklar arası bu tür bir destek ihtiyacı her daim olacaktır" diye konuştu.

AFP,dpa / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe