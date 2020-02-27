Merkel'den Türkiye'ye sert mülteci eleştirisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Berlin'de Türkiye'nin mültecilere Avrupa yönünde sınır kapılarını açmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Ankara'yı sert biçimde eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla destek beklemesini anladığını, ancak bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İdlib'deki çatışmalar nedeniyle kitlesel bir göç olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin şu anda büyük bir ödev ile karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, Ankara'nın Brüksel'den daha fazla destek beklemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Merkel, Suriyeli mültecilere ülkelerinde nasıl yardım edilebileceği, İdlib'de ateşkesin nasıl sağlanabileceği ve Türkiye'ye nasıl destek olunabileceği konusunda hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu dile getirdi. Merkel, Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin'le Türkiye sınırında oluşturulması olası bir güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Merkel: Çıkmaza girildi

Mültecilerin Türkiye'den sınıra gitmesiyle bir çıkmaza girildiğini belirten Merkel, konunun ancak Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının her iki tarafın da kabul edeceği ve hayata geçireceği şekilde yoluna konulmasıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Ülkeler arasında mültecilerin durumunu kötüleştirmeyecek ve insan kaçakçıların işini zorlaştıracak anlaşmaların bulunduğuna da dikkat çeken Merkel, Türkiye'nin çok şey yaptığını, üç milyondan fazla Suriyeli'yi, yaklaşık yarım milyon kadar da Pakistanlı ve İranlı'yı kabul ettiğini hatırlattı.

Mart 2016 tarihli mülteci anlaşması, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini öngörüyor. AB bunun karşılığında da Türkiye'ye mülteciler konusunda mali yardım yapıyor.

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"Durum endişe verici"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de bugün yaptığı açıklamada Türkiye ile AB arasında 2016’da kabul edilen mülteci mutabakatının hala geçerli olduğunu söyledi. Mutabakatın şimdiye kadar büyük ölçüde işlediğini de vurgulayan Seibert, Türkiye'nin söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin memnun olmadığı noktalar var ise buna dair görüşmeler yapılabileceğini kaydetti.

Seibert, Türkiye'den sığınmacıların giderek Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yığılmasıyla yaşananları "Üstesinden gelinmesi gereken, çok endişe verici bir durum" diye niteledi.

AFP,epd/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe