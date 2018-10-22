 Merkel′den Suudilere silah satışı için Kaşıkçı şartı | ALMANYA | DW | 22.10.2018

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ALMANYA

Merkel'den Suudilere silah satışı için Kaşıkçı şartı

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ayrıntıların aydınlığa kavuşmasını istiyor. Başbakan Merkel, Kaşıkçı'nın ölümü aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah satılmayacağını tekrarladı.

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Foto: Arşiv

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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti. (22.10.2018)

Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a yapılan silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, uluslararası topluma Suudilere karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. (22.10.2018)

Alman Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Bakanlığa çağırdı. Alman yetkililerin Berlin'in tutumu hakkında büyükelçiyi bilgilendireceği belirtildi. (22.10.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ayrıntılar tamamen açıklığa kavuşmadan, Suudi Arabistan'a Almanya'dan silah satışı yapılmayacağını tekrarladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel, Hessen eyaletinde gelecek Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde katıldığı bir toplantıda, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "gaddarlık" olarak nitelendirdi.  Merkel, Kaşıkçı'nın ölümüne işaret ederek "Bunun aydınlatılması şart. Bu aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak. Bunu size açık bir şekilde söylüyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Merkel, dün akşam Berlin'de de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Silah ihracatının şu an içerisinde bulunduğumuz şartlar altında gerçekleşmesi söz konusu olamaz" demişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de, bugün ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a silah ve mühimmat ihracaatına ilişkin yeni talepleri onaylamayacağını açıklamıştı. Altmaier, Suudilere silah satışı için daha önce verilen izinler konusunda da, "bütün hususların gözden geçirildiğini" söylemişti.

Suudi Arabistan Almanya'nın silah sattığı ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Alman hükümeti Suudi Arabistan'a, yılın ilk dokuz ayında 416 milyon 400 bin euro tutarında silah ihraç edilmesine izin verdi. Bu ihracat rakamıyla Suudi Arabistan, Cezayir'in ardından Almanya'dan en fazla silah alan ülke oldu.

DW,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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