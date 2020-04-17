Merkel'den ihtiyat ve disiplin çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde aceleci davranılmaması uyarısında bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Merkel, önlemler çerçevesinde kapalı bulunan iş yerlerinin vaktinden önce açılması ve önlemlerin aceleyle gevşetilmesinin korona krizinde kaydedilen ilerlemeleri tehlikeye sokacağını vurgulayarak "Bir saniye olsun güvenlik duygusuna kapılmamalı, ihtiyat ve disiplini sürdürmeliyiz" dedi.

Koronavirüse karşı sert önlemler yoluyla çok şey elde edildiğini ve enfeksiyon zincirinde kişi başına düşen bulaştırma sayısının 1'in altına çekildiğini belirten Merkel, "Ancak daha yolun başındayız. Doruk noktasına ulaşmamıza daha var" diye konuştu.

"Etkiyi ancak 14 gün sonra göreceğiz"

Enfeksiyon sayısının yeniden hızla yükselişe geçmesi durumunda sert önlemlere geri dönme tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Merkel, "Bunu engellemek, ekonomi için de önemli. Bugün yürürlüğe giren gevşetme adımlarının enfeksiyon rakamlarına etkisini ancak 14 gün sonra görebileceğiz. Daha erken değil" diye konuştu.

Merkel, 15 Temmuz'da eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantı sonrasında koronavirüse karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde ilk adımları açıklamıştı. Bunlar arasında 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar alana sahip iş yerlerinin ve 4 Mayıs'tan itibaren okulların kademeli olarak açılması da yer alıyordu. Fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Merkel'in önlemlerin gevşetilmesi konusunda eyaletlerde yürütülen tartışmalarla ilgili sert eleştiride bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Toplantıya katılan kaynaklara dayandırılan haberlerde Merkel'in gevşetme önlemleriyle ilgili yürütülen tartışmaları aceleci bulduğunu söylediği, restoranların ne zaman açılacağı gibi ek adımların ancak nisan sonunda federal hükümet ve eyaletler arasında yapılacak görüşmeler sonrasında netleştirilebileceğini vurguladığı aktarılmıştı.

Enfeksiyon zincirini takip için ekipler kuruluyor

Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar arasında, koronavirüsün bulaşma zincirinin daha iyi takip edilebilmesine yönelik önlemler de bulunuyor. Her bir bulaşma zincirinin açıklığa kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Merkel, her 20 bin kişilik nüfus için beş kişilik en az bir ekip oluşturulacağını söyledi. Ayrıca yerel birimlere destek için Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilecek 105 mobil ekip oluşturulacak.

DW/BK,EC

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