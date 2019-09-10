Merkel'den ırkçılık ve nefrete tepki gösterin çağrısı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Merkel, yaz tatili sonrasında ilk kez toplanan meclisteki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkel, "Bu ülkede diğer insanlara yönelik ırkçılığa, nefrete ve düşmanlığa karşı sıfır hoşgörü olmadığı sürece, birlikte yaşam başarısız olur" dedi.

Almanya Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün karşılaştığımız Yahudilere yönelik saldırılar, yabancılara yönelik saldırılar, şiddet ve nefret dolu bir dile karşı mücadele etmemiz gerekiyor."

Bu mücadele için hükümetin bu konudaki gönüllü çalışmaları desteklediğini belirten Merkel, ancak vatandaşların da anayasanın maddelerini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin vergilerden gelen gelirleri farklı ve önemli projelere dağıtabileceğini kaydeden başbakan, ancak demokratik bir hukuk devletinin de vatandaşlarının irade ve duruşu ile yaşayacağını vurguladı.

Almanya'da polis kayıtlarına göre yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik 609 saldırı kayıtlara geçti. Ayrıca mültecilerin kaldığı 60 sığınmacı yerleşkesine ve 42 yardım organizasyonuna da saldırılar düzenlendi.

"Büyük çaba gerektiren bir iş"

Başbakan Merkel Alman meclisinde yaptığı konuşmada, iklimlerin korunması konusunda da harekete geçilmesi çağrısında bulundu. İklimlerin korunması konusunda ilerleme sağlamanın bir masrafı olacağını söyleyen Merkel, "Bu para iyi bir şekilde kullanılacak. Eğer bunu görmezden gelirsek, bizim için daha da masraflı olacak" şeklinde konuştu.

İklimlerin korunmasının insanlığın aşması gereken bir zorluk olduğunu ifade eden Merkel, küresel ısınmayı durdurmanın, Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerin öncü olması gereken "Büyük çaba gerektiren bir iş" olduğunu söyledi.

Merkel konuşmasında iklimlerin korunmasının yanı sıra dijitalleşmeinin de Almanya'nın refahının sürdürülmesinde belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

"Düzenli Brexit için şans var"

Avrupa Birliği (AB) ile daha sıkı işbirliği çağrısında da bulunan Merkel, Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılması ile AB bir yandan zayıflayacağını ama diğer yandan da yeni bir güç geliştirmesin zamanı olduğunu belirtti. Merkel, düzenli Brexit'in gerçekleşmesi konusunda da hâlâ bir şans olduğu görüşünü dile getirdi.

AFP,KNA,dpa/JD, GA

© Deutsche Welle Türkçe