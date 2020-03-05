Merkel ve Erdoğan İdlib ve sığınmacıları görüştü

Moskova'da dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda uzlaşma sağlamasının ardından bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Almanya Başbakanlık Basın Dairesi, iki liderin görüşmesinde dün Moskova'da varılan ateşkes uzlaşının sonuçlarının ele alındığını belirtildi.

Berlin'den yapılan açıklamada iki liderin İdlib'deki insanlara en hızlı biçimde nasıl yardım edilebileceği konusunu ve ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumunu değerlendirdikleri ifade edildi. Ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Ankara'dan yapılan açıklama

Merkel-Erdoğan görüşmesine ilişkin Ankara'dan da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Merkel'e "Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de Türk askerlerinin güvenliğini temin ettiklerini" söylediği aktarıldı.

Erdoğan'ın ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlara ilişkin olarak da "Yunanistan’ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi’ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etmiştir" dediği belirtildi.

Erdoğan'ın Merkel'e Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında göç konusundaki mevcut düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ilettiği de vurgulandı.

DPA,DW/ ETO,HS

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