 Merkel: Türkiye yakın bir gelecekte AB üyesi olamaz | ALMANYA | DW | 11.01.2019

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ALMANYA

Merkel: Türkiye yakın bir gelecekte AB üyesi olamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yakın bir gelecekte mümkün görünmediğini söyledi. Merkel düşünce ve basın özgürlüğü ve dini özgürlükler alanlarındaki gerilemelere dikkat çekti.

Griechenland, Athen: Staatsbesuch Angela Merkel (Reuters/C. Baltas)

Almanya Başbakanı Angela Merkel Atina ziyareti kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel Atina'daki Alman Okulu'nda öğrencilerle yaptığı sohbette "Türkiye'nin yakın bir gelecekte üye olacağını düşünmüyorum" dedi. Ancak Almanya Başbakanı müzakere sürecinde duraklama olsa da sürecin kesilmesinin "daha fazla yaralanmaya" sebep olabileceğini belirtti.

Federal Almanya'nın ilk başbakanı Kondrad Adenauer Almanya'ya gelen Türk işçilere AB üyesi olma sözü vermişti. Merkel CDU'lu Adenauer tarafından verilen sözün "geçerli" olduğunu söyledi ve ekledi: "Ancak yanılsamalara da neden olunmaması gerek." Merkel her zaman Türkiye'nin tam üyeliğine karşı olduğunu, bunun yerine Türkiye ile imtiyazlı ortaklığı tercih ettiğini hatırlattı.

Daha fazlasını okumak için: Stratejik ortaklık mı, tam üyelik mi?

Merkel Almanya'da çok önemli olan düşünce, din ve basın özgürlüğü alanlarındaki standartlardan "daha doğrusu AB standartlarından Türkiye uzaklaşıyor" diyerek, bu durumun büyük bir belirsizlik yarattığını söyledi.

Merkel'in bu açıklamaları Almanya-Türkiye ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiği süreçte geldi. Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin gerilemesi, muhalefet ve basına dönük baskılar, temel hak ve özgürlükler konularındaki ihlaller ve tutuklu Alman vatandaşları, iki ülke arasındaki normalleşmenin önündeki en önemli sorun başlıklarını oluşturmaya devam ediyor.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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