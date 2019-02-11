Merkel: Rus gaz molekülü her halükarda Rus gaz molekülü

55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batılı müttefiklerini Rusya ile tüm ilişkileri koparma konusunda uyardı. Merkel Cumartesi günü yaptığı konuşmada bu durumda Rusya'yla işbirliğinin tamamen Çin'e bırakılacağını vurguladı ve "Ticari ilişkilere biz de biraz olsun katılmak istiyoruz" dedi.

Merkel bu bağlamda Avrupalı ülkeler tarfından Rus gazına bağımlılığı artıracağı gerekçesiyle eleştirilen Kuzey Akım 2 projesine de değindi. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının projenin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmadığının altını çizen Merkel "Bir Rus gaz molekülü Ukrayna'dan da gelse, Baltık Denizi'nden de gelse yine bir Rus gaz molekülü" dedi.

Merkel projeye ABD'den gelen eleştirilerle ilgili olarak ise gelecekte "Amerikan gazını satın almak için de" hiçbir engel bulunmadığını kaydetti. Merkel bu bağlamda ABD'den olası bir LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalatı ve Almanya'da bir LNG Terminali kurulması konularına değindi.

"Hedef aynı yöntemler farklı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin yürüttüğü Suriye ve İran politikalarını açık biçimde eleştirdi. Merkel aslında ABD ve Avrupa'nın bölgede aynı hedefi izlediklerini ancak farklılığın kullanılan yöntemlerde olduğunu söyledi. Merkel ABD'nin Suriye'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamasının ve İran ile imzalanan nükleer antlaşmadan çekilmesinin ise tam aksi yönde bir sonuca ulaşma tehlikesi barındırdığına dikkat çekti.

"Amerikalıların Suriye'den hemen ve hızlı bir şekilde çekilmesi mi daha iyi? Yoksa bu İran ve Rusya'nın orada etkisini güçlendirmek için imkanlarını mı güçlendirir?" diyen Merkel "Ortak hedefiminiz olan İran'ın zararlı ve külfetli etkilerine sahip olduğumuz tek antlaşmayı feshederek mi ulaşabiliriz? Yoksa sahip olduğumuz bu çıpayı elimizde tutup, belki bu noktadan başka bölgelere baskı yaparak mı?" diye sordu.

Almanya Başbakanı, ABD'nin Şubat ayında çekildiğini açıkladığı INF Antlaşması'nı (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) kurtarmak için Çin'e de çağrı yaptı. INF Antlaşması Soğuk Savaş'tan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturuyor. ABD Şubat ayı başında antlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. Washington'un 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağı belirtilmişti. ABD, uyun süredir Rusya'yı anlaşmaya uymadığı için eleştiriyordu. ABD'nin bir diğer eleştirisi ise antlaşmanın sadece ABD ve Rusya için bağlayıcı olması, ancak Çin için bağlayıcılığının bulunmamasıydı.

"Ortak hedeflere ortak düzenlemeler"

Almanya Başkanı Merkel konuşmasında Avrupa'da ortak savunma politikaları konusunu da gündeme getirdi. "Tarihimiz nedeniyle çok sıkı savunma sanayii ihracatı esaslarına sahip olmak için iyi gerekçelerimiz var" diyen Merkel, ancak Avrupa'nın ortak savunma girişimlerinin ortak ihracat düzenlemeleri gerektirdiğini vurguladı. "Eğer bir Avrupa birliği istiyorsak, ortak savaş uçakları, ortak tank geliştirmek istiyorsak, ortak savunma sanayi ürünlerinin ihracatı için düzenlemelere doğru ilerlemekten başka seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.

Merkel bu adımın atılmaması halinde ise ortak bir Avrupa ordusundan söz edilemeyeceğini belirtti. Almanya Başbakanı, bu konuda ortak normlar belirlenmezse ortak savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunun bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

dpa,AFP/BW,ÖA

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