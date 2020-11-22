 Merkel: Oruç Reis′in dönmesi iyi bir işaret | AVRUPA | DW | 30.11.2020

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AVRUPA

Merkel: Oruç Reis'in dönmesi iyi bir işaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya'ya dönmesi ile ilgili açıklamasında bunun "iyi bir işaret olduğunu" söyledi.

Berlin | Angela Merkel - Regierungserklärung zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların da gündeme gelmesinin beklendiği 10-11 Aralık'ta yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Merkel, Federal Meclis tarafından organize edilen Almanya'nın AB dönem başkanlığına ilişkin toplantıda Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmüş olmasını  "iyi bir işaret" olarak yorumladı. Ancak Merkel Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetlerini sürdürdüğüne de dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "çok agresif" veya "kışkırtıcı" bir karakteri olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasından ötürü ise Türkiye'nin "büyük bir sayıgıyı" hak ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, aynı konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinde istenen ölçüde ilerleme kaydedilmediğini de vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden olan Oruç Reis'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte AB liderler zirvesi öncesinde Antalya Limanı'na geri dönmesi dikkat çekmişti. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek yılın son liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı görüşülecek. AB, Türkiye'nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasadışı" olarak nitelendirerek Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek açıklaması yapmıştı.

Arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu suçlamasını geri çeviren Ankara ise sismik araştırma yapılan bölgelerin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.

Reuters,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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