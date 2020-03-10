Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdiği bildirildi.

Daha önce Alman virologlar da benzer tahminleri dile getirmiş, Berlin Charite Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, sürecin iki yıl ya da daha uzun bir süre alabileceği uyarısında bulunmuştu. Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve kullanılmaya başlanmasının bir-bir buçuk yıl alacağı tahmin ediliyor.

Alman haber ajansı dpa'nın toplantıya katılan çevrelere dayandırdığı habere göre Merkel, gerekli olmayan tüm etkinliklerin ertelenmesi gerektiğini belirterek "Futbol maçlarının seyircisiz oynanması bu ülkede başımıza gelecek en kötü şey olmaz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı'nın tavsiyesi üzerine pek çok eyalette bin kişiden kalabalık katılımlı etkinlikler ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Hükümetten bir milyar euroluk ek kaynak

Diğer yandan Alman hükümeti koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere alınacak önlemler için bir milyar euroya varan ek kaynak ayırmaya hazırlanıyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grup başkanı Ralph Brinkhaus, paranın araştırma ve donanım gibi kalemlere harcanacağını belirterek "Parlamento olarak da elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Sağlık Bakanı, sağlık kurumları koronavirüse karşı neye ihtiyaç duyuyorlarsa sahip olacaklar. Federal Meclisin bu mesajı tüm açıklığıyla vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Meclis Bütçe Komisyonu'nun 500 milyon euroluk ek kaynak için halihazırda yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. 275 milyon euronun koruyucu donanım, 50 milyon euronun Dünya Sağlık Örgütü'ne destek, 145 milyon euronun aşı çalışmaları için öngörüldüğü bildiriliyor.

Başbakan Merkel'in Cuma günü de maliye ve ekonomi bakanlarıyla birlikte iş dünyası temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmesi, karantinalar, sevkiyat zincirindeki aksamalar, üretimin durması gibi durumlar nedeniyle yaşanabilecek iflaslara karşı likidite yardımlarının ele alınması planlanıyor.

Almanya'da resmi olarak baz alınan Robert Koch Enstitüsü verilerine göre ülkede teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı bin yüzün üstünde. En fazla vaka Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunuyor. Pazartesi günü Almanya'da koronavirüsten ilk ölümler gerçekleşmiş, yaşamını yitiren iki kişinin de KRV eyaletinden olduğu kaydedilmişti.

Dünya çapında ise 113 bini aşkın kişi koronavirüse yakalanırken dört binin üstünde kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

dpa,AFP/BK,TY

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