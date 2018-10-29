 Merkel: Kararım uluslararası siyasette elimi zayıflatmaz | ALMANYA | DW | 30.10.2018

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ALMANYA

Merkel: Kararım uluslararası siyasette elimi zayıflatmaz

CDU genel başkanlığını bırakacağını açıklayan Merkel, aldığı kararın uluslararası müzakerelerdeki pozisyonunu zayıflatmayacağını söyledi. Juncker de Merkel’in AB için önemli bir aktör olmaya devam edeceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel başkanlığını bırakma kararının, uluslararası siyasi arenadaki pozisyonunu zayıflatmayacağını söyledi.

Berlin'de düzenlenen Afrika Zirvesi çerçevesinde görüştüğü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "Uluslararası müzakerelerdeki pozisyon açısından bir değişiklik olacağını düşünmüyorum” dedi. Merkel, sözlerini "Hatta hükümet başkanı olarak görevlerime odaklanmak için daha fazla vakit ayırabileceğim bile söylenebilir” diye sürdürdü.

Merkel'in bir sonraki seçim dönemi olan 2021'e kadar önünde Brexit süreci ve gelecek ilkbaharda yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra uluslararası sözleşmelerin ve örgütlerin rollerini sorgulayan ABD Başkanı Donald Trump'ın pozisyonu gibi zorlu konular var.

Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker

Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker

Juncker: Merkel'in AB içindeki konumu değişmez

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de CDU liderliğinden çekilme kararı aldığını açıklayan Merkel'in Avrupa Birliği içindeki konumunu koruduğunu ifade etti.

"Juncker için Başbakan Merkel'in ana muhataplardan biri olarak kalacağını” söyleyen bir Komisyon sözcüsü "Merkel ve Almanya Avrupa projesinde etkili bir aktör olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Juncker'in Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de belirten sözcü, 1990’lı yıllardan beri tanışan iki politikacının her daim karşılıklı saygı ve değer ilkeleri çerçevesinde birlikte çalıştıklarını ve Juncker için değişen bir şey olmayacağını söyledi.

Sözcü, Komisyon'un görevde kalma süresinden bağımsız olarak seçilmiş her politikacıyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

Öttinger başbakanlık süresini tamamlamasından yana

AB'nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Öttinger, Merkel’in görev süresi doluncaya kadar başbakanlık görevini sürdürmesini arzu ettiğini söyledi. CDU'lu Öttinger, "Brüksel'de başbakanın önündeki üç yılı tamamlamasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu‘na (SWR) konuşan Öttinger, Merkel'in "Sofya'dan Lizbon'a Dublin'den Atina'ya AB’nin güvenini kazanmış olduğunu” ifade etti.

Partinin yeni liderinin birkaç aday arasından belirlenmesinin parti içi demokrasi açısından önemli olduğunu vurgulayan Öttinger, CDU'nun AB içindeki pozisyonunu güçlendirmekten yana olan bir adayı tercih edeceğini söyledi.

dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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