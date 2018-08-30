 Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı | ALMANYA | DW | 14.07.2019

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ALMANYA

Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı

Almanya Başbakanı Merkel, 1944 yılında Hitler’e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu vurguladı. Merkel, günümüzde de aşırı sağcılarla kararlı bir biçimde mücadele çağrısı yaptı.

Hitler'e suikast girişiminin baş mimarlarından Claus von Stauffenberg

Hitler'e suikast girişiminin baş mimarlarından Claus von Stauffenberg

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adolf Hitler’e düzenlenen suikast girişiminin 75. yıl dönümü yaklaşırken yaptığı açıklamada, aşırı sağcılıkla kararlı bir biçimde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Yayımladığı video mesajda, 20 Temmuz tarihinde, Nasyonal Sosyalizm iktidarına karşı duran herkesi andıklarını belirten Merkel, “Bugün de demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Nazi Almanyası'nda 20 Temmuz 1944 tarihinde Albay Claus von Stauffenberg öncülüğünde bir grup subay, Adolf Hitler'i bir bombalı saldırı ile öldürmeye çalışmış, ancak suikast girişimi başarısız olmuş ve Hitler hafif yaralı olarak kurtulmuştu. Stauffenberg ve suikast girişiminin arkasında bulunan 200'e yakın isim idam edilmişti.

“Teşekkür borçluyuz

Merkel, 20 Temmuz suikast girişiminde bulunanları “örnek” olarak nitelendirdi. “Vicdanlarının sesini dinleyerek, Nasyonal Sosyalizm karanlığına gömülmüş olan Almanya'nın tarihine damga vurdular” diyen Merkel, bu kişilere teşekkür borçlu olduklarını belirtti ve “Bu tür eylemler olmasaydı belki de anayasamız bugünkü haliyle ortaya çıkmayacaktı. Bugünümüzü bu insanların cesareti üzerine inşa edebiliriz. Tarihimizin bu sayfası olduğu için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Başbakan'dan tüm topluma çağrı

Almanya Başbakanı, video mesajında ülkede aşırı sağcıların sayısının arttığına dikkat çekti. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin, siyasi sorumluluk alanların korunması konusunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Merkel, “Burada herkesin gayet açık bir sinyal vermesi gerek” dedi. Başbakan Merkel, herkesi “demokrasinin ve sivil toplumun güçlü olması ve aşırı sağcılara hiçbir şans tanınmaması” yönünde toplumda çaba sarf etmeye davet etti.

dpa/AÜ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Hitler suikastinin yıldönümü

Bundan tam 70 yıl önce, 20 Temmuz 1944’te, bir grup üst düzey Alman asker, Adolf Hitler’e suikast girişiminde bulunmuştu. Almanya bugün Hitler tarafından idam edilen direnişçi Alman askerleri anıyor. (20.07.2014)  

Hitler'e suikast beyaz perdede

Alman subayı Claus Stauffenberg'in, 20 Temmuz 1944'te Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e düzenlediği başarısız suikast girişiminin konu alındığı "Valkyrie Operasyonu" adlı filmin galası New York'ta yapıldı. (17.12.2008)  

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