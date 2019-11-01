Merkel: Cesur insanlara ihtiyaç duyuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenler anısına Zwickau'da yapılan anıt parkı ziyaret etti. Anıta çiçek bırakan Merkel, yurttaşlardan aşırı sağla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Zwickau Belediyesi tarafından yaptırılan, NSU tarafından öldürülen 10 kişinin anısına ağaçların dikildiği alana Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ile gelen Merkel, burada gençlerle sohbet etti.

Merkel yaptığı konuşmada, NSU kurbanlarının anısına ağaçların dikilmesini sağlayan ve yine bu ağaçların korunmasını sağlayacak olanlara teşekkür ederken, benzer olayların yeniden yaşanmaması için "cesur insanlara ihtiyaç" duyduklarını kaydetti.

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: "Federal Hükümet olarak, benzer olayların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu sözü ilgili ailelere yıllar önce vermiştim… Aynı zamanda şunu da açıkça söylemek istiyorum: Bu konuda öncelikli sorumlular biz siyasetçileriz, daha doğrusu devlettir. Ama aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için görev yapan polise de teşekkür etmek istiyorum. Ama cesur insanlara da ihtiyacımız var. Bu nedenle bugün yanımızda genç insanların olması ve 'biz de Almanya'da bunların tekrar yaşanmamasını sağlamaya katkı vermek istiyoruz' demeleri çok güzel."

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise konuşmasında aşırı sağ ile mücadelede her yurttaşa görev düştüğüne dikkat çekti.

Şimşek'e beyaz gül

NSU kurbanları anısına dikilen ağaçlar

Merkel, resmi açılışı Pazar günü yapılan alanda NSU terör örgütünün ilk kurbanı olarak bilinen Enver Şimşek için Eylül ayında dikilen ancak bu ayın başında kesilen ağacın olduğu yere bir de beyaz gül bıraktı. 2000 yılında öldürülen Şimşek için dikilen ağacın kesilmesi sert tepkiye yol açmıştı.

Bu arada alana yaklaşık 100 metre mesafede, ellerinde Alman bayrakları ile gelen bir grup, Merkel'ın anıt ziyaretini protesto etti, megafon aracılığıyla "Merkel gitmeli" sloganlarıyla konuşmasını bastırmaya çalıştı. Hatta Merkel çiçek koyarken de Alman milli marşını söylediler. Alman basınında yer alan haberlerde protestocular arasında aşırı sağcı gruplardan kişiler olduğu bilgisi yer aldı.

Skandal 8 yıl önce bugün patlak vermişti

Merkel'ın Zwickau'daki anıt ziyaretini bugün gerçekleştirmiş olmasının özel bir anlamı var. Alman kamuoyu, NSU adlı aşırı sağcı terör örgütünün varlığından sekiz yıl önce bugün, 4 Ekim 2011 tarihinde haberdar olmuştu.

Üçlü terör hücresinin iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın başarısız bir banka soygununun ardından bir karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri açıklanmıştı. Örgütün üçüncü üyesi Beate Zschäpe ise Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile Zwickau'da birlikte yaşadıkları daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.

Birbirini izleyen bu olaylarla birlikte, 2000-2007 yılları arasında, 8'i Türk 10 kişinin bu terör örgütü tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıkmış, patlak veren terör skandalı Alman siyasetinde, kamuoyunda ve Almanya'daki Türk toplumunda büyük sarsıntıya yol açmıştı.

dpa, DW/ DA,GA

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