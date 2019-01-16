 Merkel: Brexit için May′ın adımı beklenmeli | DÜNYA | DW | 16.01.2019

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DÜNYA

Merkel: Brexit için May'ın adımı beklenmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma şartlarını düzenleyen anlaşmanın İngiliz parlamentosunda reddedilmesine rağmen düzenli bir Brexit konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma şartlarını düzenleyen anlaşmanın İngiliz parlamentosunda reddedilmesinin yankıları sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de Federal Meclis'in Dışişleri Komisyonu'nun kapalı oturumundan önce yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğini açıklaması gerektiğini belirtti. Merkel, "Makul bir çözüm için yeterli zamanın bulunduğunu ancak May'in atacağı adımı beklemek gerektiğini" kaydetti. Merkel ayrıca karardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Brexit'in AB'de yol açabilecek olası zararları minimumda tutmayı hedeflediklerini söyledi.

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AB yetkilileri ve siyasetçiler, İngiliz parlamentosunun Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına ilişkin şartların belirlendiği anlaşmayı reddetmesinin ardından sonuçtan duydukları üzüntüyü dile getirdi. (16.01.2019)

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında varılan Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda reddedilmesi ve Alman iç istihbaratının AfD'yi incelemeye alması Alman gazetelerinin öne çıkan yorum konularını oluşturuyor. (16.01.2019)

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosundan geçmedi. Anlaşma, 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. Hükümet hakkında güven oylaması yapılacak. (15.01.2019)

Reuters haber ajansının komisyon toplantısının katılımcılarına dayandırdığı habere göre, Merkel, yeni müzakere seçeneğine sıcak bakmıyor. Habere göre Merkel, İngiltere ve AB ilişkilerinin geleceğine dair görüşmelere açık olduğunu ancak sürecin uzatılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Merkel'in ayrıca Alman hükümetinin yeni bir düzenleme olmasa dahi gelişmelere hazırlıklı olduğunu söylediği aktarıldı.

Başbakan, Perşembe günü Alman kabinesinde önceden planlandığı gibi Brexit sürecine geçiş tasarısının oylanacağını belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı: Sıra onlarda

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada "acil bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. Deutschlandfunk radyosuna demeç veren Maas, "Küçük oyunların zamanı doldu" diye konuştu. Maas, "Öncelikle İngiltere Başbakanı May hakkındaki güven oylamasının sonucu beklenmeli. May'in gidişi durumu daha da zorlaştırabilir. Müzakereler için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var" dedi.

İngiltere Başbakanı May'in 18 ay süren müzakereler sonucunda AB liderleriyle imzaladığı tarihi anlaşma, İngiliz parlamentosunda Pazartesi akşamı yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hükümete karşı güven oylaması yapılması talebinde bulundu. Oylama bu akşam yapılacak.

rtr,DW,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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