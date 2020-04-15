 Merkel: Biraz daha sabır | ALMANYA | DW | 15.04.2020

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ALMANYA

Merkel: Biraz daha sabır

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs önlemlerinin ‘’ihtiyatlı adımlarla’’ gevşetilmesini hedeflediklerini açıkladı. Fiziki temas kısıtlamaları 3 Mayıs'a kadar sürecek, okullar Mayıs'ta kademeli olarak açılacak.

Merkel, pandemiyle mücadelede gösterdikleri disiplin için vatandaşlara teşekkür etti.

Merkel, pandemiyle mücadelede gösterdikleri disiplin için vatandaşlara teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanları bugün video konferans yoluyla yaptıkları toplantıda koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecini masaya yatırdı. Toplantı sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında vatandaşlara pandemiye karşı mücadelede gösterdikleri disiplin için teşekkür eden Merkel, ‘’biraz daha sabırlı olunması’’ çağrısı yaptı. Alınan önlemlere karşın ilk etapta son derece kırılgan bir başarıdan söz edilebileceğini belirten Merkel, henüz bir aşı bulunmadığını vurgulayarak kısıtlamalara uyulmaya devam edilmesini istedi.

Fiziki teması azaltmaya yönelik kısıtlamaların 3 Mayıs’a kadar uzatıldığını belirten Merkel, kamusal hayatta küçük adımlarla bir açılım sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu hedefe yönelik olarak 30 Nisan’da eyalet temsilcileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Okullar Mayıs'ta kademeli olarak açılacak

Almanya Başbakanı, okulların 4 Mayıs itibarıyla ‘’kademeli olarak’’ açılacağını kaydetti. ‘’Bu konuya ilişkin tartışmaları Almanya’da ne kadar çok insanın yakından takip ettiğini biliyorum. Zira bu, ebeveynler için çok zor bir durum’’ diyen Merkel, okulların yeniden açılmasının son derece ihtiyatlı bir biçimde gerçekleştirileceğini, teneffüs ve okul araçları için yeni konseptler düşüneceklerini ifade etti.

Toplu ibadetlerin de bir süre daha yapılmayacağını söyleyen Merkel, bu hafta içinde dini temsilcilerle sürecin nasıl devam edebileceğini müzakere etmek için bir araya geleceklerini ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Almanya’da restoran ve barlar kapalı kalacak, 20 Nisan itibarıyla büyüklüğü 800 metrekareye kadar olan işyerleri ise açılacak. Mağazalara giriş-çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesi ve sokaklarda uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçileceği belirtildi. Alışveriş yaparken günlük maske takılmasının da tavsiye edildiği açıklandı.

Alınan kararlar uyarınca kuaförlerin de 4 Mayıs itibarıyla yeniden hizmet vermeye hazırlanabilecekleri belirtildi.

Festival vb. büyük çaplı etkinliklerin ise 31 Ağustos’a kadar düzenlenmesinin mümkün olmayacağının öngörüldüğü bildirildi.

DW/SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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