Merkel Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da Auschwitz-Birkenau'da kurulan toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Başbakan Angela Merkel, burada öldürülen bir milyon 100 bin Yahudi ve Nazilerin düşman ilan ettiği Roman, eşcinsel veya sosyalist için saygı duruşunda bulundu.

Nazilerin en büyük toplama ve imha kampının korunmasına yönelik çalışan Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın onuncu kuruluş yıldönümü nedeniyle eski adıyla Oscwinchim olan Auschwitz'e gelen Merkel'e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.

Almanya, vakfa federal ve yerel hükümetler tarafından finanse edilen 60 milyon euro bağışta bulunacak.

dpa/ TY, SSB

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