Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir askeri sağlık merkezinde ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Açıklamaları hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter'da kamuoyuna duyurulan 66 yaşındaki Merkel, "AstraZeneca aşısını yaptırdığım için mutluyum. Aşı kampanyasına dahil olan ve kendisine aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum" dedi. Merkel birçok kez sırası geldiğinde aşı olacağını ifade etmişti.

Almanya Başbakanı, aşının, pandeminin üstesinden gelinmesinde çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi. Seibert, Merkel'in aşı belgesinin fotoğrafını da Twitter'da paylaştı. Ancak Merkel aşı olurken fotoğraf paylaşmadı.

Almanya'da AstraZeneca aşısı, görece genç yaşlardaki insanlarda görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle yan etki riski göz önünde bulundurularak sadece 60 yaş ve üzerindekilere uygulanıyor.

İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketi tarafından üretilen aşının kullanımı, bazı Avrupa ülkelerinde ise tamamen durduruldu.

Almanya'da şu ana kadar 83 milyonluk nüfusun yüzde 18,5'i ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşısını da yaptıranların oranı ise yüzde 6,4. Bu oran, Almanya'yı ABD, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerin bir hayli gerisinde bırakıyor.

Ancak ülkedeki aşı kampanyasında bu hafta bazı hızlanma emareleri görüldü. Bir günde yapılan 739 bin doz aşı ile şu ana kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı.

Mayıs sonu hedefi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı açıklamada, Mayıs ayının sonuna kadar nüfusun üçte birinin ilk doz aşıyı yaptırmış olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Spahn, öncelikli grupların aşılanmasına yönelik sürecin de yaza doğru tamamlanmasını öngördüklerini açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte yaklaşık 26 bin yeni vaka tespit edilirken 247 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybının 80 bine yaklaştığı Almanya'da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin de tam kapasitenin eşiğine gelmek üzere olduğu bildirildi.

İngiltere riskli bölge listesinden çıkarıldı

Öte yandan Almanya, geçen Aralık ayında riskli bölgeler arasına eklediği İngiltere'yi bu listeden çıkardı.

Sıkı kapanma önlemlerinin ardından vaka sayılarında büyük bir düşüş kaydeden İngiltere, geçtiğimiz günlerde de 50 yaş ve üzerindeki herkese ilk doz aşısını yaptırmıştı.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,SSB

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